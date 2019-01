L’Océanic l’emporte difficilement face aux Cataractes

RIMOUSKI | L’enregistrement de la rencontre de mardi soir entre les Cataractes de Shawinigan et l’Océanic de Rimouski ne prendra certainement pas le chemin du Temple de la renommée de la LHJMQ.

Offrant l’une de ses pires performances de la saison, la troupe de Serge Beausoleil a profité de l’indiscipline de ses adversaires en deuxième période pour marquer tous ses buts et l’emporter difficilement par la marque de 3-2 au Colisée Financière Sun Life.

N’eussent été les acrobaties de Colten Ellis, les Bas-Laurentiens n’auraient jamais enregistré un septième gain consécutif.

Malgré cinq avantages numériques et 17 lancers au dernier engagement, dont une longue séquence à cinq contre trois, Shawinigan a été incapable de déjouer le gardien de l'Océanic. Personne ne festoyait chez les locaux lorsque la sirène s’est fait attendre à la fin du troisième vingt.

« Sans Ellis, il n’y a pas de match », a résumé le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil. « Je ne défendrais pas personne. On a écopé de mauvaises pénalités et on avait le culot d’argumenter les arbitres. C’était abusif et inacceptable. Il y a peut-être de nos gars qui devraient respecter beaucoup plus les Cataractes ».

Malgré tout, Olivier Garneau a réussi un doublé dans la victoire de son équipe. Le vétéran de 20 ans atteint ainsi le plateau des 150 points en carrière dans le circuit Courteau. Alexis Lafrenière s’est chargé du filet gagnant. L'attaquant de l’Océanic a complété un tic-tac-toe orchestré par Dmitry Zavgorodniy et Anthony Gagnon.

Les visiteurs ont fourni des efforts respectables, mais insuffisants pour inscrire leur quatrième victoire à l’étranger en 2018-2019. Les buts de Shawinigan appartiennent à Valentin Nussbaumer et Jérémy Martin.