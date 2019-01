Meilleurs employeurs au Canada: l’Université Laval et la Ville de Lévis se distinguent

L’Université Laval et la Ville de Lévis s’illustrent dans le palmarès des 300 meilleurs employeurs au pays, dévoilé par le magazine Forbes mardi, en décrochant respectivement la 23e et la 27e position.

Le classement est déterminé selon le niveau de satisfaction des employés qui ont été sondés au sein de 1500 organisations – privées ou publiques – d’un océan à l’autre.

L’Université Laval a souligné sa performance, disant accueillir «avec grande fierté cette reconnaissance qui témoigne de la qualité de l’université en tant qu’employeur de choix». La vice-rectrice aux ressources humaines, Lyne Bouchard, dit partager cette distinction avec les 9500 membres du personnel qui contribuent à faire «rayonner» l’organisation au quotidien.

À Lévis, les plaintes de harcèlement psychologique déposées contre le maire Gilles Lehouillier dans la dernière année n’ont visiblement pas eu d’effet sur la performance de la municipalité qui embauche plus de 2000 employés (permanents, temporaires et occasionnels).

Par voie de communiqué, le maire Lehouillier s’est d’ailleurs réjoui de la position enviable de sa Ville qui obtient la toute première place du palmarès parmi les municipalités québécoises et la deuxième place parmi les administrations municipales de tout le pays.

«Positionnée au premier rang dans le classement des villes d’importance au Québec pour sa vitalité économique, sa qualité de vie et sa sécurité publique, Lévis performe. Et voilà maintenant que nous nous distinguons comme employeur de choix au Canada en 2019. Félicitations à la Direction générale et aux différentes équipes pour l’excellent travail effectué !», a-t-il réagi.

La Ville de Québec, quant à elle, pointe au 142e rang des meilleurs employeurs au pays, toutes organisations confondues. Le RTC (138e), la Maison Simons (112e), le MAPAQ (114e) et diverses compagnies d'assurances comme l'Industrielle Alliance (62e) font également bonne figure dans le palmarès.

Top 10 des meilleurs employeurs au Canada

Google (Toronto, Ontario) Université de Toronto (Toronto, Ontario) Avis Budget Group (Grande Prairie, Alberta) Pratt & Whitney (Longueuil, Québec) Université Saint Mary’s (Halifax, Nouvelle-Écosse) Hydro-Québec (Montréal, Québec) Ubisoft (Montréal, Québec) Université Concordia (Montréal, Québec) Microsoft (Mississauga, Ontario) RTL Longueuil (Longueuil, Québec)

Les meilleurs employeurs de la région de Québec

23. Université Laval

27. Ville de Lévis

62. Industrielle Alliance

112. La Maison Simons

114. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

138. Réseau de transport de la Capitale (RTC)

142. Ville de Québec

146. La Capitale (assurance et services financiers)

213. Exfo

221. Desjardins

224. Promutuel Assurance

232. Saputo

244. Retraite Québec

268. Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

275. CNESST

282. Cossette

* Le chiffre à gauche correspond au rang national dans le top 300 de Forbes