«Mémorable!»: Pierre-Yves Lord testera la mémoire de ses concurrents

Pierre-Yves Lord fera appel à la mémoire des concurrents sur le plateau de «Mémorable!», un nouveau jeu télévisé qui se retrouvera à l'antenne de Radio-Canada au printemps.

Les réponses d'abord

Dans un mélange de rapidité et de gestion de temps, les participants auront accès aux réponses, mais devront judicieusement peaufiner leur stratégie afin d'en profiter pleinement.

«C'est simple: je donne les réponses avant de poser les questions, a expliqué Pierre-Yves Lord lors d'une conférence de presse téléphonique tenue mardi. Les joueurs contrôlent leur temps. Est-que vous saurez les utiliser au bon moment, dans le bon contexte?»

Par exemple, a-t-il dit, on pourrait demander aux joueurs de mémoriser le prénom Isabelle afin de pouvoir s'en servir lorsque viendra le moment de nommer une populaire chanson de Jean Leloup.

À la fois «linguistique et visuel», le jeu ne misera par contre pas seulement sur des éléments dont il faudra se souvenir.

«C'est de la connaissance générale, de la mémoire à court terme. Si jamais la mémoire flanche, parce que ça arrive des cerveaux usés, ce sont les connaissances générales et la déduction qui vont prendre le relais», détaille l'animateur.

Plusieurs vedettes

Pendant six semaines à compter du 22 avril, on verra donc deux équipes formées d'un artiste et d'une personne du public s'affronter du lundi au vendredi à 17 h 30 afin de tenter d'empocher 2000 $ par jour, pour une bourse maximale de 10 000 $.

Des réponses obtenues au cours de la semaine pourraient se retrouver dans la phase finale de l'émission.

Parmi les vedettes qui tenteront de savourer la victoire, il y aura Véronique Cloutier, Julie Le Breton, Debbie Lynch-White, Pierre Hébert, Pierre-François Legendre et Anne-Élisabeth Bossé.

Le concept original de «Mémorable!» – qui propose une quinzaine de propositions différentes – est celui de Catherine et Julie Larose, deux sœurs ayant collaboré à des jeux comme «Pyramide» et «Silence, on joue!». L'équipe de ce dernier, avec Patrice L'Écuyer en tête, ne doit d'ailleurs pas craindre l'arrivée de la nouveauté, car une autre saison devrait être confirmée sous peu à Radio-Canada.

Le tournage des 30 rendez-vous de «Mémorable!» s'amorcera au début du mois de mars. Les gens du public qui participeront à l'émission ont par contre déjà tous été trouvés.