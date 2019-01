Mission Yéti vendu aux États-Unis

Le film d’animation Nelly et Simon : Mission Yéti, qui a été presque entièrement tourné à Québec, met le cap sur les États-Unis, a appris en primeur Le Journal.

C’est le géant Universal Pictures qui a mis la main sur les droits territoriaux du film. Nelly et Simon : Mission Yéti est le troisième film de la maison de production 10e Ave, basée à Québec, à faire sa place dans le marché américain. La légende de Sarila, qui avait bénéficié d’une sortie en salles, et Le coq de St-Victor, aussi acheté par Universal, l’ont précédé.

Mission Yéti est disponible depuis mardi auprès de plus de vingt-cinq fournisseurs de vidéos sur demande ainsi qu’en DVD, dans toutes les grandes surfaces, incluant Walmart.

En traversant la frontière, le film conserve les voix anglophones de Colm Feore, Rachelle Lefevre et Noel Fisher, mais change de nom. Il s’appelle désormais The Yeti Adventures.

Photo courtoisie

« L’accent est mis sur le yéti au lieu de Nelly et Simon. Il n’y a que les Américains et les Britanniques qui ont joué ainsi avec notre visuel. Ailleurs, ils sont restés fidèles à notre matériel promotionnel », indique la productrice et coréalisatrice, Nancy Florence Savard.

Même s’il n’aura pas droit à une sortie en salle, Mme Savard se félicite d’avoir de nouveau attiré l’attention d’un des cinq plus grands studios américains.

« On a essayé d’aller en salles. Mais on l’a déjà vendu à tellement de pays – plus d’une soixantaine en plus d’une présentation dans une vingtaine de festivals – qu’on se retrouve un peu tard. Si la vente avait été conclue au début du cycle du film, ça aurait peut-être été différent », mentionne-t-elle.

Toutes ces ventes hors Québec permettent-elles au film, produit avec un budget de sept millions, d’être rentable ? Prudente, parce que tous les rapports financiers ne sont pas disponibles, Nancy Florence Savard croit néanmoins « qu’on va certainement retourner des sommes à nos partenaires ».

Un autre en chantier

Pendant que son yéti part à la conquête des Américains, la maison 10e Ave, qui opère depuis peu son propre studio d’animation, a déjà mis sur les rails son prochain long métrage, Félix et le trésor de Morgäa. Annoncé entre Noël 2020 et la relâche de 2021, le film suscite de l’intérêt. « Nous avons déjà des offres d’achat à l’international », indique la productrice.

10e Ave pourrait aussi participer au tournage d’un autre film, en partenariat avec des producteurs allemands et luxembourgeois. « C’est encore une légende. Donc, ça nous ressemble, on aime ça. Une partie de l’animation et de la création sonore pourrait se faire ici à Québec. »