Mont-Sainte-Anne : les travaux sont amorcés

Des investissements avoisinant les 30 M$ seront réalisés au cours des deux prochaines années du côté du Mont-Sainte-Anne, avec l’agrandissement du centre des congrès, la rénovation du Château Mont-Sainte-Anne et la construction d’un centre aquatique.

Des travaux de 3,7 M$ seront réalisés au cours des prochaines semaines pour agrandir et rénover le centre des congrès qui compte se positionner davantage pour attirer des événements nationaux.

Le projet comprend l’ajout d’une salle au 3e étage, l’installation d’un ascenseur et la réfection complète de la façade extérieure. L’ouverture du centre est prévue le 1er mai 2019.

Selon Sébastien Roy, directeur général de l’hôtel Château Mont-Sainte-Anne, ces travaux devraient permettre de doubler le nombre de nuitées occupées par des congressistes.

Le centre des congrès est un organisme sans but lucratif qui est administré par le Château Mont-Sainte-Anne. L’agrandissement du centre est financé en grande partie par un prêt d’Investissement Québec contracté par la Ville de Beaupré.

Rénovation des chambres

Pour sa part, le Château Mont-Sainte-Anne, qui est la propriété d’Henri et Sébastien Roy ainsi que de l’homme d’affaires Charles Sirois, prévoit investir 20 M$ au cours de la prochaine année pour terminer la réfection de l’établissement.

«Sur 210 chambres, il nous en reste 108 à rénover. Ensuite, on refait l’extérieur de l’hôtel, l’entrée et le hall et on construit un tunnel qui va le relier au centre des congrès», a expliqué M. Roy.

La rénovation des chambres débutera en avril. L'hôtel restera ouvert durant les travaux.

La dernière phase d’investissement prévue en 2020 consiste en la construction d’un centre aquatique de 5 M$ qui sera relié à l’hôtel et au centre des congrès. Le centre aquatique comprendra une piscine intérieure, des bains tourbillon, une mise à niveau de la piscine extérieure et la construction de jeux d’eau.

«Ce n’est pas un parc aquatique avec des glissades. C’est un centre aquatique pour les clients de l’hôtel», a nuancé M. Roy.

Le montage financier pour cette dernière phase est pratiquement complété.