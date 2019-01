«Peu probable» que Pyongyang abandonne toutes ses armes nucléaires

Il est « peu probable » que la Corée du Nord, malgré ses promesses de « dénucléarisation complète » et les espoirs de Donald Trump, « abandonne toutes ses armes nucléaires et ses capacités de production », a affirmé mardi le chef du renseignement américain Dan Coats.

« Nos évaluations continuent de montrer qu’il est peu probable que la Corée du Nord abandonne toutes ses armes nucléaires », « ses armes de destruction massive », ses missiles et « ses capacités de production », a-t-il expliqué dans un rapport transmis au Congrès américain.

Malgré la suspension des essais nucléaires et balistiques « depuis plus d’un an » et « le démantèlement réversible de certaines parties des infrastructures liées aux armes de destruction massive », « nous continuons à observer des activités non compatibles avec une dénucléarisation totale », a-t-il ajouté.

Selon Dan Coats, Pyongyang « cherche pour autant à négocier des mesures de dénucléarisation partielle pour obtenir des concessions-clés de la part des États-Unis et de la communauté internationale », mais « les dirigeants nord-coréens voient les armes nucléaires comme indispensables à la survie du régime ».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a dit, lors du premier sommet historique avec le président américain Donald Trump en juin à Singapour, vouloir oeuvrer à la « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ».

Mais le renseignement américain reconnaît que cette formulation incluait par le passé l’exigence que les États-Unis mettent fin à leurs déploiements et exercices militaires dans la région. Elle est donc bien loin de la « dénucléarisation totale et entièrement vérifiée de la Corée du Nord » que réclame l’administration Trump.

Depuis le sommet de Singapour, les négociations pour mettre en musique l’engagement vague du numéro un nord-coréen se sont enlisées, Pyongyang réclamant un allègement des sanctions américaines et/ou internationales avant de faire des concessions atomiques. De son côté, Washington affirme que la pression économique ne sera levée qu’une fois que le régime reclus aura abandonné toutes ses bombes nucléaires.

Kim Jong Un et Donald Trump doivent théoriquement se retrouver fin février, probablement au Vietnam, pour un nouveau tête-à-tête pour débloquer les négociations.