Les combats perdus d’avance sont souvent les plus beaux.

Comme celui de faire prendre conscience à la France de son complexe d’infériorité pathologique face à l’anglais.

Cette fois, c’est une « centaine d’écrivains, d’essayistes, de journalistes et d’artistes » qui ont dénoncé dans le journal Le Monde l’utilisation de mots anglais au Salon du livre de Paris. Il a d’ailleurs été rebaptisé « Salon Livre Paris », et dans sa publicité, on souligne que « la littérature Young Adult » y est « mise à l’honneur ».

La chroniqueuse Sophie Durocher parlait hier du phénomène avec une indignation légitime et un brin d’espoir : « Il était temps que les Français se réveillent. »

Pour faire ensuite une observation très juste : « S’il vous plaît, ne leur dites pas que, du 1er au 7 février, au Québec, c’est la Poutine Week. »

Donneurs de leçons illégitimes

En effet, sur cette question, nous avons, face à nos « cousins », quant à la défense de la langue française, un complexe de supériorité qui devient ridicule puisqu’il colle de moins en moins à la réalité.

François Legault lui-même l’a illustré de manière triste lors de sa mission en France.

Dans une allocution, il raconta d’abord à son auditoire que lorsqu’il était à la tête d’Air Transat, il avait acheté « LOOK Voyages » et « démarré la compagnie aérienne STAR Europe ». Sur un mode taquin, il ajouta alors ce qui suit : « C’est vrai que vous aimez beaucoup les mots anglais ! »

Sympathique... mais après, lors d’un point de presse, le premier ministre a soutenu que le président Macron et lui étaient des deal maker !

#mononc101

Quand on s’élève contre le franglais au Québec de nos jours, on passe inévitablement pour un « défenseur grincheux » de la langue — terme que le président français a déjà utilisé. J’utilise pour ma part par autodérision le mot-clic #mononc101.

Maintenant qu’une conception maximaliste des droits et libertés est dans nos sociétés devenue dominante, tout commentaire, toute règle, toute loi, allant dans le sens de la protection et de la promotion du français sera considéré comme une atteinte à la liberté d’expression. Ou contre le métissage « inévitable » au XXIe siècle du français et de l’anglais.

Ainsi, vouloir défendre une langue contre un rouleau compresseur linguistique « hégémonique » (selon les mots des pétitionnaires français) est présenté et vu comme l’inverse : une horrible atteinte aux droits ! Curieuse logique qui ne renforce au fond qu’un seul droit : celui du plus fort.

Dans L’Ingratitude en 1999, Alain Finkielkraut louait la capacité du Québec à lutter pour sa différence (laquelle semble s’être depuis émoussée, je le répète) et soutenait que la France, petite nation qui s’ignorait, devait s’en inspirer.

« Nous sommes tous des Québécois. Nous sommes tous dans le même bateau. Mais nous ne le savons pas, car la menace qui pèse sur nous se présente sous la forme anesthésiante et même enthousiasmante du génie de la liberté. »

Puissions-nous retrouver — ou réinventer — cette force de caractère qui jadis nous permit de résister à l’uniformisation.