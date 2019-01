Propulsé par un pied bot

MONTRÉAL - Né avec une malformation à la jambe droite, Benoît Huot n’a pas laissé ce «pied bot» le ralentir. Il l’a plutôt utilisé pour se propulser.

«S’il n’avait pas eu cet handicap-là, aurait-il eu une carrière comme celle qu’il a eue?», philosophait elle-même sa mère Lucie, mardi, lorsque rencontrée en marge de l’annonce de la retraite sportive de son fils.

Étrangement, ce n’est pas Benoît Huot, mais bien son père Gilles qui, à prime abord, a davantage souffert de cette malformation. Bercé par l’idée d’avoir un garçon, il rêvait de jouer au hockey ou au baseball avec lui. Le jour de sa naissance, le 24 janvier 1984, ce fut un grand choc.

«J’ai peut-être plus souffert de ça que lui, a reconnu Gilles, lors d’une touchante entrevue. À sa naissance, quand je l’ai vu pour la première fois, ç’a été difficile. J’étais aussi un sportif, surtout au hockey et au baseball. J’avais hâte d’avoir mon garçon pour profiter des sports avec lui, mais quand je l’ai vu, c’est comme si quelque chose s’était brisé. J’étais même en colère. J’avais de la difficulté à l’accepter. Je me demandais pourquoi ça arrivait.»

Ayant lui-même été gardien de but au hockey pendant son adolescence, Gilles rêvait d’élever le prochain Guy Lafleur, mais aujourd’hui, il n’échangerait son nageur paralympique pour rien au monde.

«Aujourd’hui, il a dépassé tout ce que j’avais imaginé dans ma vie, tous les rêves que j’avais envers lui, a convenu le paternel. Je vais toujours être son fan numéro un.»

Un ajustement

Plus jeune, Benoît Huot a lui-même rêvé d’être un gardien comme Patrick Roy ou un nageur comme Mark Tewksbury. Le garçon pratiquait effectivement déjà la natation quand, inspiré par le Québécois Philippe Gagnon, il a découvert le mouvement paralympique. C’est ainsi qu'à compter de 1998, il s’est joint à l’équipe nationale canadienne de natation paralympique.

«Il s’est ajusté à son pied bot, a résumé sa mère Lucie. Quand il avait essayé de patiner, c’était évident que ce n’était pas tellement pour lui le patin, la cheville était beaucoup trop faible. Parfois, il courait un peu moins vite que certains amis, mais ce n’était rien pour l’empêcher de s’intégrer avec les autres.»

«Aujourd’hui, je ressens une immense fierté, c’est la fierté de voir la personne qu’il est devenu, la persévérance qu’il a toujours démontrée tout comme sa détermination, a indiqué sa mère Lucie. Et tout ça, je le sais que ça va continuer dans tout ce qu’il va accomplir dans le futur.»

Des valeurs à transmettre

En conférence presse, c’est au moment de remercier sa famille que la voix du nageur paralympique a craqué. Il pensait à tous ces matins où ses parents l’ont amené à l’entraînement, avec sa soeur, au Centre sportif Rosanne-Laflamme, à Saint-Hubert.

«Mes parents m’ont donné les outils et les valeurs pour que ça ne m’arrête pas, a confié Huot, à propos de sa malformation. Ils m’ont toujours supporté, peu importe, c’était quoi l’enjeu. À chaque défi, on passait à travers, à l’autre étape. Comment faire pour marcher? Comment faire pour patiner? Comment faire pour courir? Et comment faire pour nager? Grâce à eux, j’ai trouvé mes forces dans l’adversité.»

Pour l’avenir, Huot tâchera maintenant de transmettre à sa fille Mila, tout en passant un peu plus de temps avec sa copine Annie.

«Je suis prêt à passer du temps en famille, je suis prêt à être un "meilleur chum"», a ainsi blagué Huot, en admettant qu’il n’a pas souvent été présent à la maison au cours des dernières années.