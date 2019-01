Rouge er Or: un dernier camp en Floride

Une demande de dérogation a permis de sauver le camp de printemps du Rouge et Or de l’Université Laval à Orlando, mais il s’agira de la dernière année.

La réponse du comité exécutif de USports est tombée, vendredi dernier.

Dans sa requête, le Rouge et Or avait obtenu l’appui du commissaire du RSEQ ainsi que des directeurs des sports de Concordia, McGill et Sherbrooke.

Dans le cas de Montréal, la directrice des sports Manon Simard s’est retirée pour ne pas se retrouver en conflit d’intérêts puisqu’elle siège au sein du comité exécutif.

« Les directions des programmes ont compris qu’il y avait des sommes importantes impliquées, a souligné la directrice du Service des activités sportives du PEPS, Julie Dionne. L’appui écrit du RSEQ et des institutions nous a aidés. On aurait perdu une somme de 60 000 $ US pour la location des chambres si nous n’avions pas honoré notre réservation. »

Un simple courriel

À la Coupe Vanier 2017 à Hamilton, le comité des entraîneurs du réseau universitaire canadien avait décidé de façon unanime que les équipes de football n’auraient plus le droit de tenir des camps à l’extérieur du pays.

Cette motion devait être discutée par les directeurs des sports à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de USports en juin à Vancouver, mais le sujet n’a pas été abordé. Le Rouge et Or a alors procédé aux réservations des chambres.

Le comité d’éligibilité a plutôt pris le relais et a convenu de bannir les camps à l’extérieur.

Le conseil d’administration de USports a entériné la décision du comité et un courriel a été envoyé au Rouge et Or en août pour le prévenir, courriel qui est passé inaperçu dans le lot.

« Une nouvelle de cette ampleur aurait dû nous être communiquée autrement, a souligné Dionne. Nous avons réalisé seulement en novembre qu’on ne pouvait plus tenir le camp en Floride. En raison du vote unanime des entraîneurs lors de la Coupe Vanier 2017, on savait que ça s’en venait. »

Aberration

« J’ai toutefois l’intention de poser des questions en février lorsque le sujet sera abordé au sous-comité de football, poursuit Dionne. Comment puis-je permettre à nos clubs de golf, de natation, de volleyball de tenir des camps à l’extérieur et de disputer des parties aux États-Unis et empêcher l’équipe de football de faire la même chose ? »

Même si le Rouge et Or avait pris connaissance du courriel en août, il aurait dû débourser 30 000 $ US pour annuler la réservation.

Ottawa décline l’invitation pour disputer un match présaison