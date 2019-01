Savoir doser sa volonté de se défendre

J’ai envie de vous raconter ce qui bouleverse ma vie et qui la bouleversera probablement jusqu’à ma mort. Notre fille, qui nous en avait fait voir de toutes les couleurs pendant son adolescence et le début de sa vie d’adulte et que mon mari avait mise à la porte à 18 ans, a fait un retour aux études à 22 ans. Comme elle nous en voulait de l’avoir abandonnée, elle nous a poursuivis en cour pour qu’on la supporte financièrement. Et elle a gagné.

Mon mari ne s’est jamais remis de l’affront que sa fille lui infligeait et ne lui a jamais reparlé par la suite. Il est décédé il y a deux ans et cette dernière (qui avait 33 ans à ce moment, qui est en couple et qui a un enfant) ne s’est pas présentée au salon funéraire. Je suis donc fin seule, depuis que mon mari est parti. J’ai tenté il y a six mois de la contacter, car je souhaiterais plus que tout connaître mon petit-fils. Et bien, j’ai essuyé un refus formel de sa part. Dire qu’en plus, on avait la capacité financière de payer à l’époque. Si vous saviez comme j’en veux aujourd’hui à mon mari de s’être entêté.

Anonyme

Ça vous donne quoi de dépenser cette énergie à regretter un passé qui ne peut plus être changé ? Pourquoi ne pas la canaliser en faisant du bénévolat auprès des jeunes enfants malades ? À défaut de pouvoir côtoyer votre petit-fils, vous redonneriez ce trop-plein d’amour en vous à des jeunes qui ne méritent pas ce qui leur arrive.