«Soifs» de Marie-Claire Blais au 13e Festival TransAmériques

L’œuvre littéraire «Soifs», de l’écrivaine Marie-Claire Blais, sera l’objet d’une adaptation théâtrale dirigée par les créateurs Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, qui sera proposée dans le cadre du 13e Festival TransAmériques (FTA), lequel se tiendra du 24 mai au 4 juin 2019.

Intitulée «SOIFS Matériaux», la production réunira 25 comédiens et musiciens sur la scène du Théâtre Espace GO, dont Anne-Marie Cadieux, Sophie Cadieux, Christiane Pasquier, Marcel Pomerlo, Dominique Quesnel, Emmanuel Schwartz, Philippe Brault et Jérôme Minière.

Marie-Claire Blais concluait à l’hiver 2018 sa saga «Soifs», entamée en 1997, avec un dixième et dernier volet, «Une réunion près de la mer». La pièce sera à l’affiche du 31 mai au 3 juin 2019.

«SOIFS Matériaux» est l’un des cinq spectacles dévoilés par le FTA, mardi, en vue de sa 13e édition.

On savait depuis novembre dernier que la fresque «Tous des oiseaux», de Wajdi Mouawad, ouvrira le festival et sera présentée du 22 au 27 mai, au Théâtre Jean-Duceppe.

Entre autres rendez-vous de théâtre et de danse inscrits à la programmation, on note également les titres étrangers «Kalakuta Republik» – un hommage au musicien africain Fela Kuti par le chorégraphe originaire du Burkina Faso, Serge Aimé Coulibaly –, et «Granma. Trombones de La Havane», un regard sur la réalité actuelle de Cuba avec les petits-enfants de révolutionnaires de l’époque de Fidel Castro, fignolé par le collectif suisse-allemand Rimini Protokoll.

La chorégraphe Danièle Desnoyers offrira «UNFOLD – 7 perspectives», mettant en vedette sept interprètes, tandis que le metteur en scène Christian Lapointe racontera la constitution fictive dont tend à se doter le Québec dans «Constituons!», un «ambitieux exercice démocratique», dit-on, qui occupera le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui du 1er au 4 juin.

Plus d’informations sur la 13e mouture du Festival TransAmériques sont disponibles au www.fta.ca.