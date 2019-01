Trahie par ma meilleure amie

Louise, je me sens tellement minable. Imagine-toi qu’une de mes meilleures amies, que je connais depuis 20 ans, m’a trahie d’une façon immonde. J’avais remarqué que certaines personnes me regardaient de travers au bureau en ignorant pourquoi, mais la semaine passée, le chat est sorti du sac. Ma supposée meilleure amie qui travaille dans le même département, avait monté certains de mes collègues contre moi en leur disant que j’avais probablement obtenu ma dernière promotion en couchant avec le patron. Quand j’ai appris ça, je l’ai confrontée et elle a craché le morceau.

En fait, elle m’en voulait d’avoir obtenu la promotion que plusieurs, dont elle, avaient sollicitée. Elle s’est bêtement excusée, mais elle a refusé de dévoiler son mensonge aux autres. C’est donc sa parole contre la mienne. J’ai trouvé ça tellement cheap. C’est vrai que j’avais un kick sur le patron et je lui en avais fait la confidence. Mais elle savait très bien qu’il ne s’était rien passé entre nous.

Je suis tellement en colère que si je le pouvais je lui arracherais les yeux. Mais comme je dois continuer à la côtoyer, il faut que je me contrôle. J’ai tenté de corriger le tir auprès des employés contaminés par cette bitch, et je pense que ça va s’essouffler dans pas longtemps. Mais ma colère, elle, ne s’essouffle pas. Est-ce normal de souffrir autant quand on sait que l’affaire est un tissu de mensonges ?

Anonyme

Bien sûr que c’est normal. Vous avez été trahie par quelqu’un en qui vous aviez mis toute votre confiance et vous réalisez soudain qu’elle ne la méritait pas. Votre colère n’est pas uniquement dirigée contre elle, mais aussi contre vous. Vous qui n’aviez jamais deviné la mesquinerie dont votre amie était capable, vous vous en voulez de n’avoir pas su voir venir. De n’avoir pas vu ce qui vous a sauté en pleine face de façon aussi inattendue.

Je sais que c’est difficile à croire, mais une fois que vous aurez accepté de n’avoir pas été aussi vigilante que vous pensiez l’être, que vous aurez accepté vos faiblesses, vos fragilités, la paix reviendra en vous. Vous risquez même d’en ressortir plus forte pour affronter l’avenir. Et souvenez-vous qu’une élémentaire prudence doit marquer toutes nos relations, en particulier les relations professionnelles.