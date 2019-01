Trois tours du chapeau en trois matchs

Au hockey, marquer un tour du chapeau n’est pas quelque chose de commun, alors imaginez en inscrire un dans trois matchs consécutifs. Ce rare exploit a pourtant été accompli par Samuel Guilbault dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Le représentant du Collège Français de Longueuil a obtenu ces neuf buts les 13, 18 et 25 janvier derniers et serait le premier à réussir une pareille performance dans l’histoire du circuit, selon deux intervenants de la Ligue.

Bien évidemment, le jeune homme de 20 ans ne s’attendait jamais à réussir un tel tour de force.

«C’est sûr que je ne pensais pas faire trois tours du chapeau consécutifs, même après le deuxième match, a expliqué Guilbault lors d’un entretien téléphonique. C’était vraiment un effort collectif, on était opportuniste et au final, c’est moi qui a inscrit les buts. Il y a beaucoup de mérite qui reviennent à mes coéquipiers de trio William Duperron et Jérémie Way-Gagnon.»

Comme toute bonne histoire de hockey, celle de Guilbault comprend une part de superstition.

«Au premier match, j’ai marqué un but et mon épaulette s’est déplacée. Mon entraîneur l’a ensuite remise en place et il m’a dit : "tu vas marquer trois buts". Ce qui est finalement arrivé. Lors du deuxième affrontement, même scénario, mon épaulette se déplace, il l’arrange et je marque un autre tour du chapeau. Pour la troisième partie, je lui ai dit "touche mon épaulette" et miracle, trois autres filets.»

Celui qui a notamment évolué dans la Ligue de hockey junior majeur avec les Cataractes de Shawinigan a évidemment poursuivi l’exercice lors de son affrontement suivant, mais cette séquence devait inévitablement prendre fin. Guilbault a tout de même inscrit un but et une mention d’aide.