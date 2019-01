Tuerie de la mosquée: la Ville de Québec rend hommage aux six victimes

La maquette d’une œuvre commémorative de l'attentat de la mosquée intitulée Vivre ensemble, qui sera installée dans un an de part et d’autre de la route de l’Église, a été dévoilée mardi après-midi par le maire de Québec.

L’aménagement sera divisé en deux zones : l’une pour le recueillement et l’autre pour la commémoration.

«Dans la portion commémorative, les noms des six victimes sont gravés sur trois pavés de pierre à base carrée. Au sommet de ces socles, six feuilles d’arbres surdimensionnées semblent emportées par la vent. Chaque feuille an aluminium est ajourée d’après un motif rappelant l’ornementation traditionnelle des pays d’origine des victimes», décrit-on cette œuvre de l’artiste Luce Pelletier.

Du côté est, au site patrimonial de la Visitation (ancienne église), «l’aménagement est composé d’un dallage circulaire avec un motif d’inspiration fléchée, rappelant les traditions québécoises», ajoute-t-on.

Un trait d’union

Le maire Labeaume a parlé de l’œuvre comme d’un «trait d’union» entre communautés. «À défaut de pouvoir effacer cette terrible journée (du 29 janvier 2017), nous pouvons tout de même rendre hommage aux victimes pour montrer que nous pensons à elles», a-t-il soutenu. Ce dernier a signalé qu’on rendait également hommage, à travers l’œuvre, à la famille Carrier, de Lac-Beauport, décimée en janvier 2016 à la suite d’une attaque au Burkina Faso.

Interrogé au sujet des relations avec la communauté musulmane de Québec, Régis Labeaume a estimé «qu’on se comprend un peu plus». De son côté, Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), a insisté sur le fait que «des petits pas significatifs très importants» ont été réalisés depuis deux ans.