UFC : Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor suspendu

La Commission athlétique du Neveda a décidé de suspendre les combattants Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor pour des périodes respectives de neuf et six mois, mardi, en raison de leurs comportements qui a provoqué une mêlée générale à la suite de leur combat lors de l’UFC 229.

Les suspensions des deux hommes sont cependant rétroactives au 6 octobre dernier, la date où se sont produits les méfaits.

La sentence de Nurmagomedov pourrait également être réduite à six mois, s’il prend part à un programme anti-intimidation donné par le service de police de Las Vegas.

De plus, le Russe de 30 ans a aussi reçu une amende de 500 000$, qui sera prélevé de sa bourse qu’il a obtenue pour sa victoire. Pour sa part, McGregor a été soulagé de 50 000$.

Rappelons qu’après son gain contre McGregor, Nurmagomedov a enjambé l’octogone et a sauté dans la foule afin de s’en prendre à l’entourage de son adversaire. Au même moment, un membre de son équipe s’est introduit dans la cage et a attaqué McGregor, qui venait de subir un étranglement arrière.