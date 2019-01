Un beau cadeau aux amateurs

Encore une fois, le week-end des étoiles a été un franc succès. L’ambiance est festive, la formule du tournoi à quatre équipes adoptée en 2016 est excellente, le concours d’habiletés est impressionnant et les vétérans ne veulent pas se faire damer le pion par la multitude de jeunes vedettes. Encore une fois, il faut lever notre chapeau au commissaire de la LNH, Gary Bettman, et à ses acolytes.

Avouons-le, la classique des étoiles avait perdu ses lettres de noblesse et au fil des ans, la ligue a essayé toutes sortes de choses. Après les duels entre les associations de l’Est et de l’Ouest, on a créé une certaine confusion en 2011 alors que les capitaines choisissaient leurs joueurs. On a donc eu l’équipe Lidstrom contre l’équipe Staal, la Chara contre l’Alfredsson et la Toews contre la Foligno.

La formule à trois contre trois adoptée en 2016 et l’enjeu d’un million de dollars ont ajouté du piment à l’événement et j’ai déjà hâte à l’an prochain, alors que l’on prendra un virage technologique avec des puces dans les rondelles et dans les chandails. Ça nous donnera encore plus d’informations sur le niveau de jeu qui ne cesse d’évoluer.

Plus près des partisans

Lorsqu’Alex Ovechkin s’était présenté au concours d’habiletés avec une perruque et des verres fumés, certains avaient dit qu’il faisait un cirque de cet événement, mais au contraire, il y a donné une dimension de divertissement qui s’est développée et que les gens apprécient.

On va un peu loin avec les mascottes au concours d’habiletés, mais c’est correct.

La classique des étoiles est devenue un événement familial, autant pour les joueurs que pour les partisans.

Aujourd’hui, les joueurs sont accompagnés de leur famille, alors qu’auparavant, c’était juste un match de hockey de plus et les boys allaient prendre une petite bière ensemble par la suite.

De plus, les réseaux sociaux rapprochent joueurs et partisans. Les joueurs ont du plaisir et ils s’amusent à prendre toutes sortes d’images auxquelles parfois même les réseaux de télévision n’ont pas accès. Ils les diffusent sur leurs pages personnelles et comme c’est souvent loufoque, ça fait rire tout le monde et c’est de la bonne visibilité pour la LNH.

Des vétérans fiers

Côté hockey, ce qui est frappant, c’est le nombre d’excellents jeunes joueurs. Ça démontre à quel point la LNH est devenue une ligue de jeunes, mais les vétérans prennent ça à cœur et ils sont fiers. C’est beau de voir un Sidney Crosby être choisi joueur du match ou, encore, Henrik Lundqvist gagner le concours des gardiens de but à 36 ans.

Ce week-end donne plusieurs heures de bonne télévision et il permet aussi aux partisans de connaître davantage les joueurs et, surtout, les jeunes. Par exemple, j’ai adoré les entrevues de Renaud Lavoie à TVA Sports avec Mathew Barzal. Je ne savais pas qu’il parlait français.

Et Thomas Chabot, qui a dit avoir récolté les autographes de tous les joueurs, et je le comprends. Être entouré d’autant de vedettes à 21 ans est impressionnant. Lorsque j’ai participé pour la première fois à ce match, j’avais 25 ans et j’avais demandé à Mario Lemieux d’être pris en photo avec lui.

Chaque année, la LNH trouve le moyen de rendre le concours d’habiletés plus intéressant et on constate à quel point le niveau jeu est rendu élevé. J’aimerais pouvoir comparer avec des joueurs des années 1970 ou 1980. On a tout de même vu que le hockey féminin est très relevé puisque l’Américaine Kendall Coyle-Schofield a épaté tout le monde avec son coup de patin.

Ouais ! Ç’a été un succès sur toute la ligne.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Et le Canadien

C’est dommage que le seul représentant du Canadien au week-end des étoiles ait été la mascotte Youppi, mais au moins, les joueurs du Tricolore auront le temps de recharger leurs batteries et de guérir leurs petits bobos puisqu’ils ne jouent pas avant samedi. J’espère qu’ils retrouveront rapidement leur esprit de compétition. Le Canadien est en bonne position pour les séries éliminatoires et j’ai hâte de voir si le directeur général, Marc Bergevin, va réussir à concocter un échange pour améliorer l’équipe. Il va tenter sa chance, mais pas à n’importe quel prix. Au moins, il a de l’espace dans la masse salariale.

Le désastre de Chiarelli

La grosse nouvelle de la semaine a été le congédiement du directeur général des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli. Son dernier geste fut la mise sous contrat du gardien Mikko Koskinen. Je vous avoue que le contrat de trois ans d’une valeur de 13,5 millions m’a surpris. Pour avoir croisé Wayne Gretzky récemment en Floride, je savais que les Oilers aimaient Koskinen, mais il n’y avait pas urgence même s’il devenait joueur autonome à la fin de la saison. Après tout, Koskinen n’a disputé que 28 matchs dans la LNH. Le temps nous dira si c’était un bon geste, mais ça me fait penser au contrat de Cam Talbot. Il a bien fait pendant quelque temps à Edmonton, mais il n’était pas la solution. Une chose est certaine, les Oilers ont été très patients avec Chiarelli. Son règne a été un désastre et je vous lance seulement deux noms : Milan Lucic et Taylor Hall.

Le retour de Galchenyuk

Encore une fois, l’organisation du Canadien a bien fait les choses pour le retour d’Alex Galchenyuk à Montréal en lui rendant un bel hommage. Galchenyuk a failli jouer les héros en fin de troisième période, mais son but égalisateur a été refusé. L’équipe vidéo du Canadien a fait tout un travail en décelant le hors-jeu d’un centimètre qui aurait dû être signalé. Carey Price a de nouveau été à la hauteur.