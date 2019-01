Un girafon voit le jour au Parc Safari

Un girafon a vu le jour le 8 novembre dernier au Parc Safari, à Hemmingford, a annoncé l’établissement ce matin.

La petite girafe pèse 200 livres et mesure 6 pieds 3 pouces. Elle sera élevée par sa mère, Kigalie, et ses tantes, Agathe et Victoria.

«Cet évènement nous apporte beaucoup de joie car ce printemps nous avons malheureusement perdu Molson, le père du girafon, dû à des complications reliées à son âge avancé. Il va sans dire que cette perte a énormément affecté notre équipe et que l’arrivée du girafon apporte un baume au cœur», a déclaré le directeur zoologique du Oarc Safari, Francis Lavigne.

Il s’agit du deuxième girafon à naître au Parc Safari au cours des cinq dernières années.

L’aménagement d’un nouvel habitat pour les girafes doit commencer au mois de septembre prochain.

Aide du public demandée

Le Parc Safari demande maintenant l’aide du public. Un concours est organisé afin de choisir entre ces deux prénoms : Victoire et Stella.

Les participants n’ont qu’à se rendre sur la page Facebook du Parc Safari.