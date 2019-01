Un premier match pour l’Impact

Après un camp d’entraînement demandant qui a permis aux joueurs de retrouver la forme physique en Floride, l’Impact de Montréal amorcera mercredi son calendrier préparatoire en affrontant le FC Cincinnati, l'équipe d’expansion de la Major League Soccer (MLS) en 2019.

«On a cinq matchs amicaux, donc on va progressivement monter en puissance, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, mardi, dans un communiqué. Pour l'instant, c'est important de donner une chance à tout le monde et de monter physiquement tous ensemble. Les joueurs sortent d'une semaine de travail intense, mais l'état d'esprit que j'ai vu sur les premiers jours est encourageant.»

Le milieu de terrain Samuel Piette est d’avis que le camp, au cours duquel les instructeurs ont enchaîné les séances de mise en forme et les séances tactiques, a été bien ficelé pour permettre aux joueurs d’être prêts.

«On s'est bien préparés durant l'entre-saison pour arriver au camp avec une fondation de préparation, a-t-il avancé. On a pu attaquer la partie tactique un peu plus tôt que l'an dernier et on a déjà plusieurs repères qui nous ont suivis. On est plus avancés qu'à pareille date l'an dernier.»

L'Impact disputera au total cinq matchs préparatoires, incluant deux matchs contre des clubs de la United Soccer League (USL). Après ce match contre le FC Cincinnati, l'équipe affrontera le Nashville SC, l’Union de Philadelphie, les Rowdies de Tampa Bay et le D.C. United.

L'équipe amorcera ensuite sa saison régulière contre les Earthquakes de San Jose, le 2 mars.