Un sacré panier de crabes

En retirant à la professeure Nadia El-Mabrouk son invitation à son prochain colloque, l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal s’est déshonorée. Avec raison, elle s’en est trouvée condamnée sur toutes les tribunes. Refusant de cautionner une telle censure, la journaliste Pascale Navarro a eu la droiture d’annuler sa présence au même panel.

Les uns le voient comme un symbole d’inégalité des femmes. Les autres, comme l’expression d’un choix. Il en résulte une immense confusion entre la question nettement plus large de la « laïcité » et celle, fort distincte, de l’égalité hommes-femmes.

Le compromis Bouchard-Taylor limitant l’interdiction des signes religieux aux agents de l’État en position de coercition, dont les juges et les policiers, aurait évité cet écueil. Avec un appui certain dans la population, le premier ministre François Legault s’est toutefois engagé à l’étendre aux employés qu’il juge en position d’autorité, soit les enseignants­­­.

Pourquoi cherche-t-il à savoir des commissions scolaires et de la Sûreté du Québec combien d’employés portent un signe religieux ? Bref, le brouillard s’épaissit. Sans compter les accusations d’islamophobie qui, c’est écrit dans le ciel, reprendront du service.

Or, Le Devoir rapporte qu’une étude sérieuse publiée il y a peu dans le Canadian Journal of Political Science avance tout le contraire. Selon les chercheurs, si l’appui à une interdiction ciblée des signes religieux est plus élevé au Québec qu’au Canada anglais, ce n’est pas par « xénophobie » ou « insécurité culturelle ».