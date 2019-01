Une guerre sanglante pour rien ?

La guerre en Afghanistan fait plus de 180 000 morts. Elle a coûté plus de 700 milliards de dollars américains. Cette année seulement, les États-Unis dépenseront 45 milliards de dollars en Afghanistan. Avec quels résultats ? Une défaite. C’est ce que laisse entrevoir l’ébauche d’accord de paix conclue ces derniers jours entre les Américains et les Talibans.

Il y a 17 ans, les États-Unis ont déclaré la guerre à l’Afghanistan. Parce que ce pays était gouverné par des Talibans qui protégeaient Al-Qaïda, l’organisation responsable des attentats du 11 septembre.

Une mauvaise décision

Les États-Unis avaient de motifs légitimes d’attaquer l’Afghanistan. Mais le gouvernement américain aurait pu se contenté de bombarder le pays et d’avertir que la prochaine fois, les bombardements seraient encore pire. Au lieu de cela, il a choisi d’envahir l’Afghanistan. L’Afghanistan qui était et qui demeure un pays tribal, islamiste et corrompu.

Victoire militaire, défaite politique

Bien-entendu, les États-Unis ont remporté une victoire militaire rapide et éclatante contre les Talibans. Mais comme souvent, si les États-Unis ont remporté la guerre militaire, ils ont perdu la guerre politique. Et c’est la guerre politique qui compte à la fin, la guerre pour rallier les cœurs et les esprits des populations. Dans ce type de guerre, les Américains sont assez minables, lâchons le terme.

Les Talibans reviennent

Les Talibans se sont battus avec des tactiques de guérillas. Les mêmes que celles utilisées au Vietnam. Ils ont repris le contrôle de leur pays. Aujourd’hui, ils ont remis la main sur 70% du territoire afghan.

Un accord de dupes

Les Américains et les Talibans sont supposés s’être entendus sur un retrait de troupes américaines en échange de la garantie que les Talibans vont lutter contre les terroristes qui se trouvent en territoire afghan et contre la promesse de négocier avec le gouvernement afghan, une bande de collabos aux yeux des Talibans. Mais qui peut faire confiance aux Talibans ?

La suite est facile à prévoir. Les collabos afghans, qui s’en sont mis plein les poches pendant les 17 années de l’occupation américaine, vont fuir leur pays. Les Talibans vont reprendre le pourvoir et réinstaurer le même type de régime à la saoudienne qui existait auparavant.

Pourquoi ?

La seule question qui demeure consiste à savoir pourquoi le gouvernement américain tenait tant à signer cet accord de paix maintenant. Après tout, les négociations de paix perduraient depuis 9 ans...

Des hypothèses inquiétantes

La réponse la plus plaisante à cette question est qu’après 17 années de guerre, le gouvernement américain voulait sortir de ce bourbier. Mais d’autres réponses moins agréables existent. Par exemple que Trump en avait fait une promesse électorale et qu’il voulait à tout prix sortir de ce pays avant les prochaines élections présidentielles. Par exemple que le Pentagone veut assurer ses arrières en cas d’attaque contre l’Iran, question de ne pas avoir à se battre sur le front afghan.

Avec le recul, il faut conclure qu’envahir l’Afghanistan a été une mauvaise décision. Malheureusement, il n’est pas certain qu’en sortir en ce moment soit une bonne décision non plus.