Une nouvelle Joute en ondes le dimanche

La joute entrera en prolongation le week-end. Dès dimanche, Emmanuelle Latraverse pilotera une édition de 60 minutes du populaire rendez-vous politique à LCN. La journaliste et analyste sera entourée d’un groupe de débatteurs composé de personnalités qui participent à l’émission régulière en semaine animée par Paul Larocque, dont Antoine Robitaille et Régine Laurent. De nouveaux panélistes s’ajouteront au lot, confirme le rédacteur en chef de TVA Nouvelles et LCN, André Chevalier. « La politique, ça marche, explique M. Chevalier au Journal. Avec les élections fédérales plus tard cette année, les sujets ne manqueront pas. »

« La joute du dimanche va nous permettre d’être aux premières loges des événements du week-end, comme les congrès des partis politiques, commente Emmanuelle Latraverse. On va aussi pouvoir regarder les événements des jours précédents sous un angle différent parce qu’on va avoir une vue d’ensemble. »

Cette nouvelle Joute sera diffusée en matinée à 11 h. Une rediffusion est prévue la journée même à 17 h. Bien qu’elle occupe la chaise d’animatrice, Emmanuelle Latraverse ne pourra pas s’empêcher de participer aux débats, annonce-t-elle.