10 nouveaux trios surprenants à «La vraie nature»

Jean-Philippe Dion s'apprête à rouvrir toutes grandes les portes du chalet de «La vraie nature» afin d'accueillir 30 nouveaux invités à compter du 10 février à 21 h 15, date et heure du retour de son émission à l'antenne de TVA.

Pendant 10 semaines sera présenté le fruit des rencontres improbables entre trois personnalités. D'abord, l'humoriste Cathy Gauthier, l'animateur Paul Houde et le lanceur de baseball Éric Gagné seront appelés à partager leurs confidences.

On retrouvera plus tard la chanteuse Isabelle Boulay aux côtés du médecin Réjean Thomas et du comédien Fabien Cloutier, ainsi que la chanteuse Patsy Gallant en compagnie du joueur de soccer Patrice Bernier et du coach de «La Voix» Marc Dupré, ou encore l'animatrice Isabelle Maréchal partageant les mêmes lieux que le chanteur Jean-François Breau et l'acteur Pierre Curzi.

Comme il l'a souvent fait depuis l'arrivée en ondes de l'émission, Jean-Philippe Dion réservera aussi certaines surprises en s'entretenant avec Ève Salvail, mannequin à l'échelle planétaire, Cora Tsouflidou, fondatrice des restaurants Cora, et Véronique Hivon, députée du Parti québécois.

Outre les 10 prochains rendez-vous dominicaux attendus, «La vraie nature» se déclinera dans une proposition intitulée «Les confidences du chalet» où s'entasseront les extraits inédits juste à temps pour marquer la fin de la saison.

Les téléspectateurs les plus impatients pourront renouer avec «La vraie nature» dès le 2 février sur TVA.ca alors que le premier épisode y sera offert en primeur.