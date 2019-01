LÉVEILLÉ, Pauline Lavoie



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 23 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Pauline Lavoie, épouse de monsieur Noël Léveillé, fille de feu madame Yvette Racine et de feu monsieur Aurèle Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée du cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Chantal (Daniel Rousseau), Christine (Daniel Larochelle) et Pascal (Marie Bilodeau); ses petits-enfants : Marie-Claude (Louis), Dominic (Vanessa), Catherine (Samuel), Marie-Noël (Sébastien), Julien et Camille; ses arrière-petits-enfants : Victor, Justine et Kyle; ses frères et sœurs : Johanne (Pierre), Jocelyne (Serge), Colette (Roland), Pierrette, France et André. Elle a rejoint ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux Docteurs Groleau et Lambert, ainsi qu'à tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise), téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.