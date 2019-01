THÉRIAULT, Chantale



À Hôpital Laval, le 23 janvier 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Chantale Thériault, conjointe de monsieur Yves Paquet, fille de madame Claudette Caron et de feu monsieur Gaston Thériault. Elle demeurait à Cap-Santé.La famille lui rendra un dernier hommage dans l'intimité des parents proches en présence des cendres au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses frères et sœurs: Pierre, Danielle, Réjean, Hélène (Régis Dionne), Jacques, José, Lucie (Gilles Lachance) et Stéphane (Mae Hogg), de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies mentales. Des formulaires seront disponibles sur place.