GAUTHIER, Edith



Au CHSLD Charlesbourg, le 22 janvier 2019 à l'âge de 47 ans, est décédée dame Edith Gauthier, fille de feu monsieur André Gauthier et de feu dame Annette Routhier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil: sa sœur Marie (Daniel Vincent), son frère Guy et ses nièces adorées, Marie-Christine et Anne-Julie ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre de soins palliatifs de Charlesbourg ainsi que monsieur Stéphane Fréchette pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement Charlesbourg (soins palliatifs), 7150, boulevard Cloutier, Québec (QC) G1H 5V5, tél. : 418 628-0456.