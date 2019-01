BOUFFARD, Sr Jeanne d'Arc



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560 Chemin Ste-Foy Québec, le 26 janvier 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée sœur Jeanne d'Arc Bouffard (sœur Jeanne-de-la-Croix) sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Fortunat Bouffard et de feu Albertine Cloutier originaire de Sully, St-David d'Escourt. Elle était dans la 60e année de sa profession religieuse.le vendredi 1er février 2019, de 19h à 21h,jour des funérailles, à compter de 8h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, ville de Québec, G1N 4R8 dans l'Ilot de la communauté, sous la direction de Lépine Cloutier / Athos.Sœur Jeanne d'Arc laisse dans le deuil sa famille religieuse et les associés-es de la communauté. Elle était la sœur de feu Gérard (feu Georgette Paradis); Géraldine (feu Clément Larivière); Clara (feu Lucien Côté) ; Marie-Rose (Renaud Mercier); feu Madeleine (feu Jean-Claude Mercier) : Claudette, (Maurice Lachapelle); feu Denise; feu Yvon, (Monique Plourde); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.