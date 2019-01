LEMIEUX, Cécile Lemieux



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Cécile Lemieux décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 janvier 2019; née à Armagh et épouse de Monsieur Georges- Henri Lemieux. Après un parcours de 73 ans, elle rejoint ses parents, Alfred Lemieux et Marianna Laverdière, son frère Denis Lemieux, ses beaux-parents: Adélard Lemieux et Cécile Breton, son beau-frère Raymond Lemieux. Elle était une maman dévouée pour ses deux garçons bien-aimés: Marco et François; une grand-maman fière de ses petits-fils adorés: Guillaume et Justin; une sœur préoccupée par la santé de son frère Michel qui est venu de loin à son chevet dans les derniers moments. Merci à tous les conjoints et conjointes. Elle était une belle-mère, une belle-sœur, une tante, une cousine qui aimait la vie et bien recevoir. Merci à tous pour votre support dans le dernier droit. Passionnée et impliquée dans plusieurs projets, elle s'est alliée d'amitié avec plusieurs personnes durant sa vie : Merci d'avoir été là pour elle !Merci tout spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO ! La famille accueillera parents et amis aujeudi le 31 janvier 2019 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h30.et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Armagh. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5, à la Fabrique d'Armagh 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0 ou à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.