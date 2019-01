Agression sexuelle à Laval: un suspect recherché

LAVAL | Le Service de police de Laval cherche à identifier le suspect d’une agression sexuelle survenue dans une résidence du quartier de Chomedey.

Le 6 décembre dernier, le suspect se serait présenté à la résidence de la victime en s’identifiant comme étant un infirmier du CLSC. La victime, qui recevait déjà des soins, n’a pas trouvé sa présence suspecte.

«À un moment, il se serait exhibé devant la victime. Elle l’a aussitôt repoussé et mis à la porte. L’individu a tranquillement quitté à pied», peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi par la police.

Le 14 décembre, l’homme s’est à nouveau présenté chez la victime. Le reconnaissant, celle-ci a refermé la porte sans le laisser rentrer.

Des vérifications faites auprès du CLSC ont démontré que l’individu ne serait pas un de leurs employés.

L’homme recherché aurait entre 25 et 30 ans et mesurerait environ 1,70 m (5 pi 7 po). Au moment des faits, il portait un manteau foncé avec un capuchon de fourrure et un sac à dos rouge.

Toute personne ayant des informations permettant de l’identifier peut communiquer de façon anonyme via la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 181206 097.