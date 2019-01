Alvarez le professeur

FRISCO, Texas | Depuis qu’il a été sacré champion du monde en août dernier, Eleider Alvarez a fait quelques apparitions publiques pour des organismes communautaires. Mercredi après-midi, le Montréalais d’origine colombienne a démontré une fois de plus qu’il est capable de faire preuve d’altruisme.

En compagnie de trois autres boxeurs de Top Rank, Alvarez est allé donner quelques cours de boxe à une douzaine d’enfants dans un gymnase de Frisco. Le protégé de Marc Ramsay a enseigné aux enfants l’art de frapper dans un sac d’entraînement.

Ceux-ci ont eu du plaisir en compagnie d’Alvarez, alors qu’ils frappaient de toutes leurs forces avec un certain succès. Les sourires étaient nombreux.

« Les enfants représentent le futur de notre monde, a expliqué Alvarez. En tant que champion, il faut montrer le bon exemple aux jeunes. Je suis très heureux d’être venu ici. »

Pour certains boxeurs, la semaine de leur combat représente une montagne à leurs yeux, alors qu’ils sont sollicités de toutes parts. Mais pas Alvarez.

« C’est la semaine la plus facile pour moi, a indiqué le champion. J’aime faire des activités comme celle-ci et ce n’est pas demandant. C’est même excitant parce que je sais que le combat approche à grands pas. »

Pas la patience

Même s’il a passé un bon moment en compagnie des enfants, Alvarez est catégorique quant à son avenir d’entraîneur.

« Je ne pourrais jamais faire ce métier qui est très difficile, a-t-il souligné. Je n’ai pas la patience pour prendre le temps d’expliquer et de répéter à plusieurs reprises les mêmes choses.

« D’ailleurs, j’ai beaucoup de respect envers le travail de mes entraîneurs. »

Marc Ramsay a entendu les propos de son boxeur et il a esquissé un sourire. Ça doit lui avoir fait chaud au cœur d’entendre son athlète reconnaître son travail acharné et celui de ses adjoints dans le gymnase.

Il ne faut jamais oublier qu’il y a une équipe derrière toutes les victoires et les défaites d’un boxeur.

Un gymnase à Turbo

Après la conquête de son titre mondial, Alvarez a été honoré par plusieurs personnes importantes de la Colombie. Parmi celles-ci, il y a eu le maire de sa ville natale, Turbo.

« J’ai eu une bonne discussion avec lui au sujet de la reconstruction de notre gymnase municipal, a expliqué Alvarez. Depuis mon départ, c’est tombé en ruines et il ne reste que le ring.

« Si ça fonctionne, je serais prêt à payer tous les équipements pour le gymnase et pour les enfants qui voudraient pratiquer la boxe. Ça n’arrivera pas demain matin. Je vois cela surtout comme un projet d’après-carrière. »

Alvarez a commencé la boxe à l’âge de 10 ans dans ce gymnase. Après une pause de deux ans, il a recommencé à 14 ans pour ne plus quitter le monde de la boxe par la suite. Le reste fait partie de l’histoire...

Cet après-midi, ce sera la conférence de presse finale d’Eleider Alvarez et de Sergey Kovalev à l’hôtel Omni, qui fait partie des installations du Ford Center. On aura donc droit au premier face-à-face entre les deux hommes depuis leur conférence de presse de décembre dernier à New York.

Parlant de Kovalev, on a maintenant le nom de la femme qui accuse le boxeur de l’avoir agressée physiquement : Jamie Frontz. Ils se seraient rencontrés lors de l’ouverture d’un nouveau gymnase à Big Bear, en Californie. L’actrice et mannequin aurait été suivie par l’ancien champion et une connaissance jusqu’à sa chambre d’hôtel, selon le site TMZ.com. Elle a subi une fracture du nez, une commotion cérébrale et une entorse cervicale. Elle poursuit maintenant Kovalev pour la somme de huit millions $ US.