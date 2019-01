Anne-Catherine Tanguay en Australie et d’attaque

Anne-Catherine Tanguay a tiré de grandes leçons de sa première saison complète au sein de la LPGA, l’an dernier. Ayant traversé vents et marées à ses débuts chez les professionnelles, elle lancera sa deuxième saison la semaine prochaine alors qu’elle aura la tête « en dessous ».

La Québécoise débarque jeudi en Australie pour y disputer deux tournois. Si elle avait effectué ses débuts aux Bahamas en 2018, elle participera cette fois à l’Omnium ISPS Handa de Victoria, dans la région de Melbourne, dès la semaine prochaine, avant de se diriger vers Adélaïde afin de participer à l’Omnium d’Australie, la semaine suivante.

En pleine forme et reposée, la golfeuse de 28 ans se sent d’attaque pour cette nouvelle aventure. Forte de son expérience de huit rondes de qualifications stressantes à Pinehurst, cet automne, afin d’obtenir à nouveau sa carte de la LPGA grâce à une superbe huitième position, elle tentera de poursuivre sur cette lancée.

Ayant grandement gagné en confiance et compris les subtilités du calendrier professionnel, Tanguay a modifié ses priorités.

« Il faut rester dans le processus. Quand on se concentre sur les résultats, on s’éloigne du plan. Il faut avoir confiance et ne pas se laisser influencer par les résultats », a exprimé celle qui avait justement raté les couperets à ses cinq premières sorties, l’an dernier. Elle avait ensuite tenté de se rattraper en multipliant les tournois afin de grimper les échelons au classement, mais la fatigue l’avait rattrapée au fil de l’été.

« Il y a tellement de choses à gérer sur ce circuit. Avec le stress sur les épaules, tout est affecté. Il faut savoir contrôler ce que l’on peut. C’est bête comme concept, mais c’est le plus important. Mon entourage croit en moi, je comprends aussi que je dois me faire confiance, croire en mes habiletés et foncer. »

Nouvelle philosophie

Durant la série des qualifications de la LPGA, Tanguay a réalisé plusieurs trucs. C’est pourquoi elle démarre le calendrier 2019 dans un nouvel état d’esprit, la tête légère. Elle performe mieux ainsi.

« Il faut maximiser le potentiel. C’était ma philosophie lors des qualifications. Je suis allée plus près de mon plein potentiel. J’ai appris à laisser les choses aller. Ce que j’avais de la difficulté à faire puisque je me mettais beaucoup de pression l’an passé. On a vu les résultats aux qualifications, je sais que je peux bien réussir. »

Ayant participé à 17 tournois en 2018 et résisté à sept couperets, la golfeuse québécoise a bien étudié le nouveau calendrier. Cette fois, elle désire mieux gérer les périodes de repos. Sa stratégie dépendra entre autres de ses possibilités à se faufiler dans les cinq événements majeurs de la saison, elle qui avait goûté au Championnat de la LPGA.

« Je vais doser les besoins et je serai à l’écoute de mon corps. J’ai joué bon nombre de parcours aux États-Unis. Je connais ceux que j’aime et ceux que j’aime moins sur le calendrier. Je vais essayer d’en tirer avantage. Le début de saison sera très important pour mesurer mon niveau de jeu. Il faudra ensuite mettre l’accent sur les points importants à travailler. »

Du nouveau

Justement, durant la saison morte, Tanguay a utilisé une nouvelle méthode d’entraînement. L’entraîneur-chef de la formation féminine canadienne, Tristan Mullally, a introduit un nouvel outil à sa routine : le métronome. Cet appareil servant à marquer la pulsation rythmique de l’élan l’a aidée à augmenter la vitesse de la tête de son bâton à l’impact de la balle. L’objectif ? Synchroniser et régulariser l’élan, ce qui permet de mesurer les résultats.

En raccourcissant son élan arrière, elle peut ainsi ensuite générer une meilleure accélération.

Sur les parcours de la Floride cet hiver, elle s’est aussi attardée à son jeu court ainsi qu’à ses approches de 60 à 100 verges, les coups les plus fréquents dans son jeu. Elle pourra évaluer ses progrès dès la semaine prochaine au pays des kangourous.

► Sur le circuit de la PGA, cinq Canadiens s’élanceront dès jeudi à l’Omnium de Phoenix sur le Stadium Course du TPC Scottsdale, en Arizona.