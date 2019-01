Bébé de 20 mois dans un état «lamentable»

Une mère et son ex-conjoint ayant abandonné pendant plusieurs heures des enfants de 20 mois et de 3 ans ont été déclarés coupables de négligence criminelle.

« Une personne raisonnable n’aurait pas laissé ses enfants de 20 mois et trois ans sans surveillance pendant des heures, sans nourriture, sans eau, sans soins et sans même avoir été changés de couche », indique la juge Sophie Lavergne avant de condamner la mère à 21 mois de prison et son conjoint, qui n’est pas le père des enfants, à 18 mois.

Les deux accusés, âgés de 28 et 35 ans, formaient un couple au moment des faits, entre octobre 2012 et 2015. On ne peut divulguer leur identité, afin de préserver celle des victimes mineures.

Brûlures multiples

On reproche entre autres au couple de s’être rendu tardivement à l’hôpital pour faire soigner les blessures de l’un des deux enfants de l’accusée, dont l’état a été qualifié de « lamentable ». Il présentait des brûlures et une enflure à la tête.

« La plupart des nombreuses blessures qu’arborait l’enfant à son arrivée à l’hôpital ne peuvent s’expliquer que par des gestes volontaires et/ou de la négligence criminelle », souligne la juge.

Selon le résumé des événements, l’homme a laissé le bambin se brûler grièvement, au deuxième degré, à deux endroits sur le corps, sans juger bon de consulter immédiatement un médecin.

Le beau-père avait laissé l’enfant en bas âge mettre un bout de bois dans le poêle.

Abandon

L’homme a ainsi été jugé coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et d’avoir abandonné les enfants de manière à ce que leur vie soit mise en danger.

La mère des deux bambins a aussi été reconnue coupable d’accusations de négligence et d’abandon, mais aussi de ne pas leur avoir fourni les choses nécessaires à la vie comme elle était tenue légalement de le faire.

Celle-ci n’aurait pas fait les efforts nécessaires pour récupérer la garde de ses enfants, après qu’on les lui a enlevés, peut-on lire dans le jugement. Elle n’a plus de contact avec eux depuis.

– Avec Christian Plouffe