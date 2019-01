Brexit: Theresa May joue quitte ou double

En réclamant de rouvrir les négociations sur l’accord de divorce avec Bruxelles, la Première ministre britannique Theresa May a cherché, et réussi pour une fois, à se rallier le soutien d’une majorité parlementaire, une stratégie cependant à quitte ou double, notent les analystes.

Pour les tabloïds britanniques, la dirigeante conservatrice, malmenée depuis des semaines par le Parlement qui ne veut pas de l’accord qu’elle a conclu avec l’UE, a joué la partie finement mardi. Elle a court-circuité un amendement déposé par une députée travailliste qui aurait pu conduire au report de la date du Brexit - ce qu’elle ne veut pas - et remporté un vote lui donnant mandat pour retourner discuter à Bruxelles.

« Le Triomphe de Theresa », a ainsi titré le Daily Mail. « Elle l’a fait », s’est enthousiasmé le Daily Express.

« C’est un coup de poker de dernière minute », a glissé de son côté un proche de Mme May au quotidien The Financial Times.

Mais le regain d’optimisme pourrait être de courte durée et la déception attend au tournant, pronostique Charles Grant, directeur du Centre for European Reform, qui souligne que Theresa May a peu de chances a priori de sortir victorieuse de sa renégociation, si elle tant est qu’elle ait lieu.

Les dirigeants européens excluent en effet toute rediscussion de l’accord, qui vise pour le camp britannique à réviser l’instauration d’une clause qui doit empêcher le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord britannique et l’Irlande, membre de l’UE, après le Brexit. Il s’agit du point le plus litigieux pour les députés britanniques, en particulier les « Brexiters » qui estiment qu’il conduira à l’amarrage permanent de leur pays à l’UE.

Plutôt que de rapprocher d’une solution, le vote du Parlement britannique a « accru le risque d’un retrait désordonné » du Royaume-Uni de l’UE, a averti le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Jouer la montre

Anand Menon, professeur de politique européenne au King’s College de Londres, estime que Mme May, avec sa tentative vouée à l’échec, perd du temps à deux mois seulement de la date prévue de sortie de l’UE, le 29 mars, et que se profile à l’horizon une sortie sans accord et brutale.

À moins, souligne l’analyste, que l’objectif caché ne soit de mettre les députés, qui dans leur majorité veulent un accord même s’ils ne s’entendent pas sur son contenu, au pied du mur. En leur prouvant « que le backstop ne peut pas être renégocié », ils auront le choix « de voter soit pour l’accord, soit pour un nouveau référendum, ou bien une sortie sans accord ».

Les partis d’opposition ont à plusieurs reprises accusé Theresa May de « jouer la montre », et de parier que plus le Royaume-Uni se rapprochera d’un divorce sans accord aux conséquences potentiellement catastrophiques, plus les députés se montreront enclins à soutenir son accord pour éviter ce scénario.

Si la tentative de Theresa May tourne au flop, un nouveau vote sera organisé le 14 février, lors duquel les députés britanniques tenteront probablement de nouveau d’orienter la marche du Brexit.

La question du report de la date de sortie de l’UE pourrait revenir sur la table, de même que celle de l’organisation d’un deuxième référendum sur le Brexit.

En revanche, « le Parlement renverserait tout gouvernement qui chercherait ou essaierait d’autoriser une sortie sans accord », estime Charles Grant.

Pour Paul Goodman, un responsable de l’influent blog conservateur ConservativeHome, si elle est incapable de parvenir à un compromis avec l’UE d’ici quinze jours, Theresa May pourrait se résoudre à chercher à repousser la date de sortie de l’UE.

L’UE de son côté s’opposerait à reporter le Brexit s’il s’agit de simplement prolonger les débats à Londres, mais pourrait accepter s’il s’agit de laisser le temps d’organiser des élections législatives ou un second référendum.