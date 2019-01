HUBERT, Mariette Brousseau



À l'Hôpital Chauveau, le 19 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Mariette Brousseau, fille de feu monsieur Richard Brousseau et de feu dame Éliane Desilets. Elle était l'épouse de feu monsieur Robert Hubert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Robert Jr (Colette Caron), Jean (Christine Lemay), feu Sylvie (Guy Giguère), Patrick, Sylvain (Johanne Leduc) et Julie (Roger Bélanger); ses 8 petits- enfants et 5 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses 2 frères, belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Hubert ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.