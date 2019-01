«Ça va changer» promet le ministre Roberge

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, promet un virage en éducation qui permettra d’augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes universitaires d’enseignement d’ici tout au plus trois ans.

Le Journal rapportait mercredi que la pénurie d’enseignants risque fort de s’aggraver au cours des prochaines années : non seulement le nombre de nouveaux étudiants en éducation est à son plus bas depuis 15 ans, mais ils sont aussi moins nombreux à obtenir leur diplôme.

Au secondaire, la baisse des nouvelles inscriptions est de 30 % alors que le nombre d’élèves augmentera de 20 % d’ici 10 ans.

Le ministre Roberge est persuadé que les changements promis par son gouvernement permettront d’inverser la tendance d’ici quelques années.

« Ça va changer à l’intérieur de deux ans, trois ans, j’en suis convaincu », a-t-il lancé.

Point de vue

La baisse du nombre d’inscriptions dans les facultés d’éducation repose principalement sur un « problème de perception », affirme-t-il.

Or, le gouvernement Legault promet d’augmenter le nombre de professionnels dans les écoles et de classes spécialisées pour les élèves en difficulté, de hausser le salaire à l’entrée pour les nouveaux profs et de créer un programme national de mentorat dès l’automne prochain, pour mieux accompagner les recrues pendant leurs cinq premières années dans le réseau scolaire.

« Mauvaise publicité »

Toutes ces mesures permettront de contrer la « mauvaise publicité » qui fait mal à la profession enseignante présentement, estime le ministre.

« Dernièrement, on a eu la tempête parfaite. On a eu des écoles vétustes avec des enseignants peut-être pas assez appuyés. On a eu un gouvernement qui parlait d’éducation, mais qui agissait peu. Là, on est en mode réparation, mise à niveau, revalorisation », a-t-il affirmé.

—Avec la collaboration de Rémi Nadeau