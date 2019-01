Céline Dion répond aux critiques sur son physique

Céline Dion affiche une silhouette très amincie depuis quelque temps, qu'elle met en valeur dans des tenues très sexy et glamour. Ce changement a provoqué quelques critiques, certains fans s'inquiétant de sa santé, mais la chanteuse de 50 ans se dit très heureuse comme elle est.

La diva adore exprimer son style vestimentaire en s'affichant dans des créations haute-couture. « Je le fais pour moi. Je veux me sentir forte, belle, femme et sexy » a-t-elle déclaré dans le podcast The Dan Wootton Interview.

Évoquant sa perte de poids, qui lui a donné envie de changer également de style vestimentaire, la chanteuse a ajouté : « J'aime (mon poids), je ne veux pas en parler. Ne vous embêtez pas. Ne prenez pas de photos, a-t-elle affirmé. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, laissez-moi tranquille ».

Ainsi, Céline Dion s'assume : elle adore son nouveau look même si certaines critiques la jugent trop mince et trouvent ses goûts vestimentaires trop excentriques.

Céline Dion passe aujourd'hui beaucoup de temps à s'entraîner avec le danseur Pepe Munoz et elle a aussi abordé les rumeurs qui circulent sur une possible relation entre eux. « Je suis célibataire, a-t-elle annoncé. Dans la presse, on disait : ''Oh mon dieu, René vient de décéder et déjà, il y a un autre homme''. Oui il y a un autre homme dans ma vie, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. »