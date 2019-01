Comme m’assurer de bénéficier d’une vraie justice?

Je suis séparée depuis trois ans de mon ex qui est parti avec nos deux enfants. Je dois dire qu’au moment de notre séparation, j’étais dans un état mental assez problématique pour que cela s’avère possiblement nocif pour mes enfants. Atteinte de bipolarité, j’étais entrée dans la phase dépressive la plus épouvantable de toute ma vie. J’ai donc accepté sans discussion la décision du tribunal, même si je savais que ça me priverait de mes enfants chéris.

Je me suis fait soigner sans manquer aucune étape. J’ai suivi une thérapie ainsi que des ateliers de groupes. Je me suis remise physiquement et mentalement. Et je me sentirais prête à reprendre mes enfants avec moi en partage égal avec mon ex à raison d’une semaine chacun. Mais je crains qu’il s’y oppose, et comme je ne supporterais pas de perdre cette bataille, d’autant moins que depuis quelques mois je suis convaincue d’avoir réussi à rebâtir la confiance en moi de mes enfants, j’hésite encore à aller de l’avant.

Comme j’ai un conjoint avec qui j’ai un bébé de trois mois, je trouverais ça formidable de reconstruire une cellule familiale dans laquelle mes trois enfants trouveraient leur place. Et ça, j’ai peur de ne jamais l’atteindre en n’ayant mes enfants avec nous seulement deux fins de semaine par mois comme c’est le cas actuellement. Comment convaincre mon ex de mon sérieux à prendre régulièrement ma médication et à observer un régime de vie stable et équilibré ?

La maladie n’est pas toute ma vie

Je pense que si vous donnez les preuves du sérieux de votre démarche mois après mois comme vous le faites présentement, votre ex ne pourra que vous croire. Comme vous me confiez de plus que vos enfants ont retrouvé la pleine confiance en vous, dites-vous qu’ils seront de bons ambassadeurs pour convaincre leur père de vous donner votre chance. Comme il va falloir vous présenter devant les tribunaux pour faire modifier le jugement, veillez à vous faire accompagner d’un bon avocat pour plaider votre cause. Je vous souhaite la meilleure des chances, car vous la méritez.