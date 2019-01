Cyberprédateur condamné à 20 ans sans Facebook

L’homme de 34 ans a écopé hier d’une peine de six ans et dix mois de détention pour avoir leurré plus de 70 adolescents derrière le clavier de son ordinateur.

Un autre jeune a vu l’accusé à son domicile. Drouin l’a forcé des contacts non désirés et s’est masturbé pendant que la victime dormait.

Drouin a plaidé coupable l’été dernier à des chefs de leurre informatique, d’incitation et de contacts sexuels, d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à un mineur et de production de pornographie juvénile.

Au terme de sa détention, il lui sera interdit de se trouver dans des parcs et des lieux publics où il pourrait y avoir des enfants, et ce pendant 20 ans. Celui dont le nom a été inscrit à vie au registre des délinquants sexuels ne pourra pas non plus obtenir d’emploi le mettant en situation d’autorité envers des mineurs.