David Théroux affrontera un ancien champion du monde

Le boxeur québécois David Théroux aura un grand défi à relever, le 16 février au Casino de Montréal, alors qu’il fera face à un ancien champion du monde.

En finale de ce gala présenté dans le cadre de la série de boxe Dooly’s, Théroux (14-3-0, 10 K.-O.) affrontera Jose Alfaro (31-11-1, 25 K.-O.) du Nicaragua.

De retour d’un camp d’entraînement tenu à Porto Rico, le protégé des entraîneurs Stephan Larouche et Pierre Bouchard a accepté de remplacer Sébastien Bouchard, ce dernier ayant dû déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule gauche.

«Je suis à la fois content et excité de me battre au Casino de Montréal, a mentionné Théroux, par voie de communiqué. L’ambiance y est unique! J’ai vu Alfaro boxer et il aime échanger. Ça tombe bien, moi aussi! S’il faut une guerre dans un petit ring, je serai prêt.»

Théroux est revenu d’une absence d’un an le 7 décembre à Sorel-Tracy pour l’emporter par arrêt de l’arbitre au huitième round sur le vétéran mexicain Abraham Gomez.

Ex-champion du monde WBA des légers, Alfaro avait remporté son titre mondial le 29 décembre 2007 en Allemagne face au Thaïlandais Pantan Narongwet.