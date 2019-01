Denis Villeneuve recruterait un acteur de Star Wars pour Dune

Oscar Isaac est en discussions pour rejoindre la distribution cinq étoiles de Dune de Denis Villeneuve.

La distribution de Dune prend une tournure de distribution de prestige.

Après Charlotte Rampling, c’est au tour d’Oscar Isaac (Star Wars, épisode VII: Le Réveil de la Force, Inside Llewyn Davis, X-Men: Apocalypse) de rejoindre Timothee Chalamet dans le prochain long-métrage de Denis Villeneuve qui proposera sa version du roman de science-fiction de Frank Herbert publié dans les années 60.

Oscar Isaac, plus connu pour avoir joué le rôle de Poe Dameron dans la saga Star Wars, est en discussions pour incarner le duc Leto Atréides, le père du protagoniste du film, Paul Atreides (Timothee Chalamet).

Il donnerait également la réplique à Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson, l'ancien catcheur Dave Bautista (Guardians Of The Galaxy, Blade Runner 2049) et Stellan Skarsgard, révèle le site de Variety.

Après Prisoners et Blade Runner 2049, Denis Villeneuve s’attaque à Dune qui raconte l’histoire complexe d’une famille noble déchue qui veut contrôler la planète déserte d’Arrakis et ce qu’elle produit, une drogue rare, alors qu’elle doit faire face à la trahison d’un empereur galactique.

A noter que David Lynch avait déjà proposé une adaptation cinématographique de Dune en 1984.

Le tournage de cette nouvelle version commencera au printemps à Budapest et en Jordanie.