Deuxième tentative pour obtenir Panarin?

Il y a quelque temps, la distillerie High Bank, qui est établie à Columbus, annonçait en grande pompe sur un panneau publicitaire qu’elle était ouverte à fournir un approvisionnement de vodka à vie à Artemi Panarin, s’il poursuivait sa carrière avec les Blue Jackets au-delà de la présente saison. Or, il faudra beaucoup plus pour que l’attaquant russe reste dans la capitale de l’Ohio.

Âgé de 27 ans, Panarin écoule la dernière année d’un contrat de deux ans d’une valeur de six millions de dollars par année. En restant en santé et en maintenant le même rythme, il terminerait la saison avec 92 points, ce qui constituerait un sommet en carrière. Il a connu des récoltes de 77 et 74 points à ses deux premières saisons dans la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago, et de 82 points l’an dernier avec les Blue Jackets.

Son agent Dan Milstein a fait savoir sur son fil Twitter, lundi, que les négociations pour une prolongation de contrat de son client sont suspendues jusqu’à la fin de la saison.

Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, a répondu hier que l’organisation est parée à prendre des décisions difficiles s’il le faut. Mais on le voit très mal échanger Panarin d’ici la date limite des transactions, le 25 février. L’an dernier, il avait gardé le vétéran défenseur Jack Jackson et l’attaquant Matt Calvert, deux joueurs de moindre réputation, en vue des séries.

Vous pouvez parier que Panarin terminera la saison à Columbus. Mais il ne faudrait pas s’étonner qu’il tâte le marché des joueurs autonomes à partir du 1er juillet.

Si les choses en venaient à ce stade, il serait intéressant de voir si Marc Bergevin chercherait une nouvelle fois à obtenir ses services.

C’était venu près

Le directeur général du Tricolore avait utilisé tous les moyens pour tenter de l’attirer à Montréal il y a quatre ans. Ignoré au repêchage de la Ligue nationale, Panarin venait de connaître deux bonnes saisons avec le Ska de Saint-Pétersbourg, de la Ligue continentale de Russie. Il avait grandement contribué à la conquête de la coupe Gagarin par son équipe en 2015.

Le Canadien avait été l’une des premières équipes de la LNH, sinon la première, à montrer de l’intérêt envers lui. Scott Mellanby, adjoint de Bergevin, l’avait vu jouer souvent. Bergevin avait demandé à Andrei Markov et à Sergei Gonchar, qui jouaient alors avec le Tricolore, d’appeler Panarin afin de lui vanter les mérites du Canadien et de Montréal.

Le dossier avançait bien. Les parties s’étaient entendues pour que Panarin, qui était alors représenté par Tom Lynn, vienne faire une visite en ville après les séries de la KHL. Mais plus le temps avançait, plus il y eut d’équipes qui s’intéressaient à Panarin. Au final, celui-ci avait arrêté son choix sur les Blackhawks de Chicago.

Son agent actuel est une figure montante de la profession. Âgé de 43 ans, Milstein, qui est de descendance ukrainienne, compte dans son écurie plusieurs joueurs russes, dont Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay.

Il représente aussi les intérêts du jeune défenseur Alexander Romanov, choix de deuxième ronde du Canadien au repêchage de l’an dernier, qui a fait sa marque au Championnat du monde junior durant la période des Fêtes.

Geoff Molson pourrait peut-être offrir de la bière à vie à Panarin...

Bonne chance à l’UQAM

Le don d’un million de dollars fait par la Fondation de la famille Molson à l’Université du Québec à Montréal pour la mise sur pied d’un programme de hockey masculin est digne de mention. Ce n’est pas la première fois que la célèbre famille montréalaise redonne à une institution de haut savoir. Il y a quelques années, Stephen T. Molson et son épouse Nancy avaient remis aussi un million de dollars au programme de hockey masculin de l’Université McGill. M. Molson avait porté les couleurs des Redmen durant ses études universitaires.

L’UQAM est à la recherche d’autres partenaires financiers pour mener son projet à terme. Les responsables du centre sportif de l’Université estiment que des investissements de 2,5 millions sur une période de cinq ans permettraient le bon fonctionnement et la pérennité de l’équipe.

L’arrivée d’une quatrième formation québécoise au sein de l’Association des sports universitaires de l’Ontario serait bénéfique pour le hockey étudiant.

Les temps changent. De plus en plus de joueurs ayant joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec se tournent vers les universités McGill et Concordia ou encore vers l’Université du Québec à Trois-Rivières au lieu de jouer dans des ligues mineures telles la East Coast League.

Ils vont chercher des diplômes tout en continuant à pratiquer leur sport de prédilection. C’est la voie à suivre pour les joueurs voulant allier sports et études, sans rien enlever à la LHJMQ, qui a fait des progrès considérables au fil des années à ce niveau.

De plus, ça ne signifie pas nécessairement la fin du volet hockey à la sortie de l’université. On n’a qu’à penser à Martin Saint-Louis (Université du Vermont), Mathieu Darche (Université McGill) et Éric Messier (UQTR) qui ont atteint la LNH. Saint-Louis et Messier ont remporté la coupe Stanley, et Darche a joué avec le Canadien.

Rien de sérieux pour Lecavalier

Le téléphone cellulaire de Vincent Lecavalier a été inondé de messages vocaux et écrits à la suite de l’annonce de l’accident d’autobus dans lequel il a été impliqué, en fin de semaine dernière à Tampa.

« La nouvelle a une ampleur démesurée, m’a-t-il dit au cours d’un entretien téléphonique.

« J’ai subi une coupure à la bouche qui a nécessité quelques points de suture, sans plus. Mes deux amis qui m’accompagnaient ont été plus touchés que moi, mais ils vont bien. »

Le trio se dirigeait au défilé annuel de la Gasparilla, vieux de 105 ans, commémorant une invasion de pirates espagnols au début du 19e siècle.