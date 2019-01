Dr. Martens lance une collection de bottes à l’effigie des Sex Pistols

Le punk est peut-être mort(du moins selon les puristes) mais ça ne l’empêche pas de vendre encore toutes sortes de produits dérivés.

Le dernier en date? Une collection de vêtements et d’accessoires à l’effigie des Sex Pistols. Et on ne parle pas de t-shirt ici (pour les intéressés, on en trouve même au La Baie maintenant)... Mais bien de bottes Dr. Martens!

C’est tout de même un peu logique que l’on retrouve le logo des Sex Pistols sur des bottes et autres accessoires quand on pense que le groupe a été fondé autour de la boutique de vêtements SEX de leur gérant Malcolm McLaren.

Sur les nouvelles bottes Dr. Martens, la pochette de l’emblématique Never mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols est bien sûr à l’honneur.

En plus des « traditionnelles » bottes de Dr. Martens, on y trouve aussi les prêts-à-porter et quelques accessoires ornés de paroles ou des titres de leurs chansons.

Selon Relaxnews, vous pourrez vous commander ces items aux couleurs de John Lydon et consorts directement sur le site de Dr. Martens dès février.

Imaginez si Catherine Dorion décide de porter ses Dr. Martens des Sex Pistols pour aller au Parlement... On n’a pas fini d’en entendre parler!