Du football à l’athlétisme

Rares sont ceux qui peuvent exceller dans deux sports de haut niveau. C’est pourtant le cas du coureur du Rouge et Or de l’Université Laval, El-Hadj N’Doye, qui a passé à un cheveu d’être repêché dans la Ligue canadienne de football avant de troquer le ballon ovale pour une paire de chaussures.

Et force est d’admettre que le natif de Sherbrooke ne s’est pas trompé en changeant de sport puisqu’il a inscrit son nom dans le livre des records du club d’athlétisme du Rouge et Or le week-end dernier.

N’Doye, qui est né d’un père sénégalais et d’une mère québécoise, a éclipsé la marque de 34,79 secondes sur 300 mètres qui datait de 2013 en complétant l’épreuve en 34,58 secondes, prenant la cinquième position au Team Challenge de McGill. « J’aurais pu courir pas mal plus vite. Après avoir regardé la vidéo, je ne suis pas allé assez rapidement durant mon premier 200 m. Cela dit, je suis quand même très satisfait, ça faisait presque deux ans que je n’avais pas fait de 300 m ! » a lancé l’athlète de 29 ans.

Un déclic avant le repêchage

Après un bref passage en 2012 avec le club de football du Rouge et Or, N’Doye était retourné à Montréal où il s’était joint aux Redmen comme demi de coin. Pour augmenter sa vitesse au sprint à quelques semaines du combiné de la LCF, il s’était greffé à l’équipe d’athlétisme. La piqûre a été instantanée.

« J’avais fait un peu d’athlétisme en initiation et j’avais un peu d’expérience. Je savais qu’il fallait que je m’entraîne pour le 40 verges et ces tests-là. L’athlétisme était le meilleur moyen pour améliorer ma vitesse.

« J’ai vraiment aimé ça et au mois de janvier, j’ai fait en dessous de sept secondes au 60 m, l’une des premières barrières vers la haute performance [...] Finalement, je ne me suis pas présenté au combine, mais les Tiger-Cats m’ont appelé pour s’informer. J’ai juste arrêté le football. »

Détour par Sherbrooke

Si l’athlétisme devenait le choix logique sur le plan sportif, ses options scolaires étaient pour leur part plutôt limitées en raison de résultats décevants. Il avait alors décidé de retourner à Sherbrooke pour amorcer un certificat en sciences de l’activité physique où il a gonflé ses notes afin de s’inscrire au baccalauréat. Ce qu’il a ensuite fait, à Laval, mais en intervention sportive.

« Au football, je ne prenais pas vraiment mes études au sérieux [...] Puis, je me suis rendu compte que je voulais aller dans le coaching », a expliqué le doyen du club de Laval qui espère décrocher une médaille au niveau national d’ici la fin de la saison sur 60 mètres.

3 étoiles du Rouge et Or

1. El-Hadj N’Doye

Photo Mathieu Belanger

Athlétisme

Intervention sportive

Il a effacé une marque d’équipe au 300 m du McGill Team Challenge, en plus de gagner le bronze au 60 m, établissant du coup un record personnel.

2. Jessica Bunker

Photo courtoisie

Soccer

Architecture

A été choisie joueuse de la rencontre dimanche, contribuant à tous les filets des siennes dans un gain de 3-1 de l’équipe féminine de soccer à McGill, grâce à deux buts et une aide décisive.

3. Vicente Parraguirre

Photo courtoisie

Volleyball

Administration des affaires

L’attaquant a une fois de plus fait preuve de sa puissance lors de la victoire de 3-1 face à l’équipe canadienne de développement, récoltant 18 attaques marquantes à l’aide d’un pourcentage d’efficacité de ,355, en plus de réussir trois as et 11 défensives.

► Performances dignes de mention

Khaleann Caron-Goudreau

Basketball

M. Administration

Auteure d’un double-double (13 points, 11 rebonds) dans la victoire de mercredi contre les Stingers au PEPS, elle a contribué à la victoire à Concordia samedi avec 9 points et 15 rebonds.

Vladimir Thomas

Basketball

C. sciences de la consommation

Mercredi dernier au PEPS, alors que le Rouge et Or perdait par 14 contre les Stingers, il a été un facteur important dans la spectaculaire remontée, complétant le match avec 20 points, 5 rebonds, 3 assistances et 2 blocs. Laval l’a emporté 77-74.

Aurélie Dubé-Lavoie

Athlétisme

Droit

Lors du McGill Team Challenge ce week-end, elle a pris la 2e place du 1500 m et la 3e position du 1000 m, assurant pratiquement sa place au championnat U SPORTS.

Félix Roy-Arsenault

Tennis

Administration des affaires

Il a contribué à la victoire de 6-1 du Rouge et Or contre McGill, remportant aisément son duel de simple 6-1, 6-0.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

► À VENIR CETTE SEMAINE

VOLLEYBALL

Vendredi et samedi 18 h et 12 h 30 (F) c. Ottawa

PEPS

Vendredi et samedi 19 h 30 et 14 h (M) c. UNB

PEPS

BASKETBALL

Samedi 20 h (M) c. McGill

PEPS