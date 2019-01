Duos de choc au cinéma québécois

Le cinéma hollywoodien regorge de tandems qui portent des films sur leurs épaules ou à bout de bras. Et vous savez quoi? Le septième art québécois en compte aussi plusieurs qui ne laissent pas leur place.

Voici des duos dont la complicité a permis de créer des succès.

Louis-José Houde et Michel Côté

Depuis que le réalisateur Émilie Gaudreault les a réunis à l'écran il y a 10 ans pour la populaire comédie De père en flic, Louis-José Houde et Michel Côté ont travaillé trois fois ensemble. Entre les deux grands succès où on peut être témoin de leur relation conflictuelle en tant que forces de l'ordre, ils ont aussi été ennemis le temps d'une autre comédie, Le sens de l'humour, en 2009. En plus d'être drôle, le combo a trouvé la recette afin de faire pleuvoir sans difficulté les millions $ au box-office québécois. À quand De père en flic 3?

Patrick Huard et Colm Feore

Photo courtoisie

Outre leur désir d'envoyer les criminels derrière les barreaux, tout sépare Patrick Huard et Colm Feore quand ils se glissent dans la peau des agents David Bouchard et Martin Ward. Or, leur chimie devant les caméras est indéniable, comme en font foi les impressionnantes recettes de millions de $ générées par Bon Cop Bad Cop et sa suite. Drôle et explosif, le tandem n'a rien à envier aux justiciers américains qui se pavanent sur les écrans des salles obscures. Même s'ils ont mis plus de 10 ans avant de refaire équipe, les deux policiers ont prouvé haut la main qu'ils n'ont pas perdu la touche. Souhaitons vivement une autre enquête!

Antoine Olivier Pilon et Rémi Goulet

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Malgré des débuts difficiles, les hockeyeurs Janeau Trudel et Joey Boulet sont devenus des amis sur la glace comme à l'extérieur de la patinoire. Campés par Antoine Olivier Pilon et Rémi Goulet, les sportifs sont aussi des vedettes de leur équipe ainsi que des longs métrages Les Pee-Wee: l'hiver qui a changé ma vie (2012) et Junior Majeur (2017). Leur ascension après la victoire lors d'un tournoi pee-wee jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur du Québec a suscité un intérêt important chez les cinéphiles qui ont chaque fois dépensé plus de deux millions $ afin de les voir surmonter des épreuves et savourer des victoires.

Claude Meunier et Serge Thériault

Photo d'archives

Évidemment, ils sont Popa et Moman de La petite vie et le resteront à jamais. Mais il ne faudrait pas oublier que Claude Meunier et Serge Thériault ont aussi donné vie aux incontournables Ding et Dong sur scène... et au cinéma! D'ailleurs, personne n'est mieux placé qu'eux quand vient le temps de rendre une première de pièce de théâtre stressante pour un metteur en scène. Parlez-en au personnage d'Yves Jacques qui, dans la comédie Ding et Dong, le film, doit négocier avec un décor qui s'effondre, du faux sang qui souille les costumes et une lune qui s'abat sur une actrice en quelques minutes seulement.

Roy Dupuis et Patrice Robitaille

JMTL

Quand ils ont accepté de prêter leurs traits au «Rocket» et à Émile «Butch» Bouchard, Roy Dupuis et Patrice Robitaille ont uni leurs forces en enfilant le chandail du Canadien de Montréal et en chaussant leurs patins pour l'aventure de Maurice Richard (2005) tournée par Charles Binamé. Complices dans le train, le vestiaire et les arénas, ils ont aidé à rappeler une période marquante de l'histoire de la Sainte-Flanelle. Puis, les deux célèbres acteurs sont passés du hockey au baseball, troquant casques pour casquettes et rondelle pour balle sur le plateau du film de baseball Un été sans point ni coup sûr (2008). Cette fois, ce sont leurs prises de bec qui ont ajouté du piquant au récit.

Antoine Bertrand et Guillaume Cyr

PASCALE LÉVESQUE / AGENCE QMI

Impossible de résister à la force herculéenne dont dispose Louis Cyr. Pas même lorsqu'on est le colosse Horace Barré. Bien qu'il soit capable de soulever de lourdes charges, il ne fait tout simplement pas le poids. Joué par Guillaume Cyr, ce dernier doit s'avouer vaincu quand le champion en devenir, interprété par Antoine Bertrand, décide d'épater la galerie dans Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, grand succès de 2013 qui a surpassé la barre des quatre millions $ au box-office québécois. Comme l'identité du gagnant des concours de gros bras, la complicité entre les deux hommes ne fait aucun doute.

Guy Jodoin et Stéphane Crête

Photo courtoisie

L'équipage du vaisseau Romano Fafard est tout sauf conventionnel. Menée par le capitaine Patenaude – associé à Guy Jodoin – dans la populaire série Dans une galaxie près de chez vous et deux films (2004, 2008), la troupe est à la recherche d'un lieu où les Terriens pourraient élire domicile.Or, avec ces joyeux lurons, les mésaventures ne sont jamais bien loin. Et quand un certain Brad – joué par Stéphane Crête – laisse la panique s'emparer de lui sur la planète Crème hydratante pour le visage – soulage la peau sèche, les choses se gâtent et deviennent encore plus ridicules.

Marc-André Grondin et Pierre-Luc Brillant

JMTL

Bien qu'ils aient un important point en commun grâce à l'acclamé long métrage C.R.A.Z.Y. (2005) – ayant tous deux été révélés en raison de leur jeu sous les ordres de Jean-Marc Vallée –, Marc-André Grondin et Pierre-Luc Brillant n'auraient pu hériter de rôles plus opposés. Donnant vie à Zachary Beaulieu, un jeune homosexuel qui peine à s'affirmer et qui entretient une relation conflictuelle avec son père, le premier est tout le contraire du deuxième qui se transforme en son frère prénommé Raymond, dont l'assurance et l'arrogance sont à mille lieues de lui. Intense, leur confrontation dans la maison familiale était inévitable.

Rémy Girard et Michel Charette

Les joueurs de l'équipe des Boys ont connu plusieurs triomphes, surtout aux guichets des salles obscures de la province. L'entraîneur Stan et son fils Léopold dit «Popol» en ont été des témoins privilégiés. C'est d'ailleurs en partie grâce à ces personnages joués par Rémy Girard et Michel Charette que les cinéphiles ont pu assister à de nombreuses parties de hockey et à des moments de rigolade dans la brasserie du coach. Appuyés par de très nombreux spectateurs, les volets de la franchise Les Boys font partie des œuvres les plus populaires du septième art d'ici.