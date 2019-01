Elisabeth Rioux révèle le «crush» de Milaydie lors de notre BFF Challenge

À notre plus grand bonheur, l’une des influenceuses les plus suivies du Québec (1,7 million d’abonnés sur Instagram), Elisabeth Rioux, et sa meilleure amie Milaydie ont accepté de participer à notre BFF Challenge.

Elles nous racontent, entre autres, leur plus grosse chicane, la chose la plus folle qu’elles ont faite ensemble et la plus grande erreur qu’elles ont commise en amour.

Sans plus tarder, découvrez qui est le «kick» de Milaydie selon Elisabeth:

