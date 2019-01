Facteurs à considérer quand on veut changer de banque

On ne change pas d’institution financière en claquant des doigts. Le jeu doit en valoir la chandelle. Et c’est souvent le cas.

Il n’y a pas que les frais. De nombreux consommateurs changent d’institution parce qu’ils ont renégocié ailleurs hypothèques et prêts, parce qu’ils sont insatisfaits du service ou ont tout simplement perdu confiance.

Avant de changer d’institution financière, il faut tenir compte de deux facteurs : le déménagement est long et fastidieux, et il vous faudra rebâtir une relation de confiance mutuelle à long terme avec la nouvelle institution. Il ne faut surtout pas déménager sur un coup de tête, car l’opération entraîne des frais (par exemple : le notaire pour déménager le contrat hypothécaire).

Vaut mieux renégocier ses forfaits, ses cartes de crédit et faire part de son insatisfaction générale avant de changer d’institution. Et le fait d’avoir une marge de crédit à la Banque CIBC ne garantit pas que vous en obtiendrez une à la Banque Nationale, à de meilleures conditions...

On peut aussi contourner le problème en ayant des comptes avec plusieurs institutions : 36 % des Québécois font affaire avec deux banques et 24 % avec trois ou plus, selon une enquête de 2016 d’Abacus Data pour l’Association des banquiers canadiens.