Faillite de Téo Taxi: Alexandre Taillefer réagit

Le fondateur et actionnaire de Téo Taxi, Alexandre Taillefer, a réagi, mercredi matin, à l’annonce de la fermeture de Téo Taxi.

C’est dans une lettre ouverte directement adressée au premier ministre du Québec, François Legault, qu’Alexandre Taillefer est sorti de son mutisme.

L’homme d’affaires, qui n’était pas présent lors de la conférence de presse de l’entreprise mardi, fait un mea culpa et dit assumer la responsabilité de cet échec. Il blâme également le cadre réglementaire de l’industrie du taxi: «Le projet a englouti des millions provenant d’investisseurs privés, de fonds de travailleurs et de l’État. Des erreurs ont été commises, de nombreuses embûches, incluant une réglementation inéquitable et désuète, ont ralenti la progression du projet», peut-on notamment lire.

M. Taillefer a également rédigé cinq recommandations pour «sauver les meubles», notamment des assouplissements réglementaires, mais aussi que les voitures soient récupérées, tout comme les infrastructures de recharge électriques.