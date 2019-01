Fermeture de Téo Taxi: Keolis Canada recrute

MONTRÉAL | À la suite de l’annonce de la fermeture des services de Téo Taxi, le transporteur Keolis Canada, partenaire de la filiale Taxelco, invite les chauffeurs ayant été licenciés à déposer leur candidature.

Dans un communiqué publié mercredi matin, Keolis Canada a indiqué être en manque de conducteurs pour ces opérations partout au Québec.

«La qualité de main d’œuvre des employés de Téo Taxi rejoint celle de notre équipe. Nous avons plusieurs cohortes qui prévoient entrer en fonction en février au sein desquelles nous serions très heureux d’y accueillir de nouvelles personnes», a déclaré Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada.

«Nous sommes pleinement conscients que cette situation est pénible pour tout le monde et nous croyons fermement que nous pouvons mutuellement nous entraider», a-t-elle ajouté.

Keolis Canada cherche à combler plus de 50 postes, notamment pour son offre de transport urbain, interurbain, scolaire et aéroportuaire.

«Les détenteurs de permis de classe 2 seront déjà aptes à la conduite de véhicules lourds et l’entreprise accompagnera tous les nouveaux employés afin qu’ils puissent obtenir les connaissances et compétences nécessaires, sans frais, pour exercer ce nouveau métier de service au public passionnant», peut-on lire.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature via le site web de Keolis Canada dans la section «carrières» ou à l’adresse courriel rh@keolis.ca.