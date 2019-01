La civilisation Instagram

Il faut voir FYRE : The Greatest Party That Never Happened, le nouveau documentaire vedette de Netflix. Non seulement il est passionnant et bien fait, mais surtout, il permet de réfléchir sur le grand vent de folie qui traverse notre époque.

J’en résume le contenu. Un jeune entrepreneur très charismatique, Billy McFarland, voulait organiser un festival musical exceptionnel sur une île des Bahamas. Dans sa tête, ce serait l’événement branché du siècle qui lui permettrait aussi d’intégrer l’univers jet-set mondialisé. Il voulait rejoindre à tout prix l’élite friquée et faire de sa vie un compte Instagram.

Mais pour mille raisons, le projet était tout simplement irréalisable.

Fraude gigantesque

Alors McFarland s’enfoncera peu à peu dans une fraude gigantesque.

C’était la seule manière de garder en vie son délire de grandeur à mesure qu’il s’éloignait des rives du monde réel. Il entraînera dans son dérapage bien des gens de bonne foi.

Mais ce qui est fascinant, c’est de voir pourquoi des milliers de personnes ont été séduites par le rêve de McFarland. Que vendait-il, pour quelques milliers de dollars ? Il vendait la promesse d’une vie fantasmée que le commun des mortels contemple aujourd’hui sur les réseaux sociaux, une promesse faite de villas, de restaurants étoilés, de plages paradisiaques, et tout cela sous le signe d’une ivresse perpétuelle.

Surtout, il s’agissait de fréquenter les nouvelles vedettes qui se mettent en marché sur les réseaux sociaux, en laissant croire qu’elles vivent comme des dieux, sous le signe d’une oisiveté dionysiaque.

Ce sont les fameux influenceurs dont on nous parle tant, qui vivent leur vie en se transformant en panneau-réclame virtuel. Nous sommes censés désirer leur vie.

Nous sommes happés par un fantasme, celui d’un monde en carton-pâte, où les individus sont en représentation permanente, toujours occupés à regarder la caméra avec un air apparemment sensuel.

Ce fantasme cherche à enjoliver un capitalisme radicalisé qui est en train de détruire culturellement en profondeur les sociétés occidentales.

Allons-y d’une grande déclaration : il faut sortir de la société du moi et critiquer sévèrement cette entreprise de conditionnement global qui est portée par la civilisation Instagram.

Il faut dire et redire qu’elle est aliénante, et s’arracher collectivement à son emprise. Cette propagande publicitaire déstructure la personnalité et correspond à une immense entreprise de lavage de cerveau.

Admiration

Comment peut-on sérieusement passer plusieurs heures par jour à faire défiler devant soi des photos sans se dire qu’on devient fou ?

Ce sont d’autres modèles d’accomplissement qu’il faut reconstruire culturellement. Dans un monde civilisé, on célèbre moins l’égoïsme du consommateur absolu, aussi narcissique qu’insignifiant, que les vertus admirables, parce qu’elles nous poussent vers autre chose que notre nombril.

L’artiste, le militant, le soldat, l’intellectuel et le parent dévoué représentent d’autres modèles humains.

Je plains une génération socialisée dans un tel environnement, qui apprend moins à rêver en lisant les grands livres ou en méditant sur de grands films qu’en suivant les tribulations de la tribu Kardashian. Je plains ceux qui sont incapables de vivre sans se prendre en selfie !

La vie est ailleurs.