La confiance retrouvée

L’optimisme serait revenu dans les rangs bloquistes avec le nouveau chef, qui laisserait beaucoup plus de place à son équipe et qui s’est découvert des airs de bonne humeur qu’on ne lui connaissait pas lorsqu’il était whip chez les péquistes. Cette revigoration arrive à point nommé dans le contexte de discussions « fédéral-provincial » sur les attentes du Québec signifiées par le premier ministre Legault au premier ministre Trudeau.

Avoir l’air

Justin Trudeau et le chef de l’opposition Andrew Scheer ont tous deux marqué de l’ouverture à travailler avec le gouvernement caquiste et manifesté un certain enthousiasme dont il est trop tôt pour peser la sincérité. La partie est toutefois plus délicate pour le premier ministre, qui subira indubitablement des pressions pour mener à terme les discussions avant le prochain rendez-vous électoral. Quant au chef de l’opposition, il peut se contenter d’apparaître sympathique aux revendications québécoises sans plus d’engagement en attendant de prendre le pouvoir.

Selon les informations disponibles, les demandes québécoises chemineraient laborieusement dans les officines gouvernementales.

Le rapport d’impôt unique essuie une fin de non-recevoir. La baisse des seuils d’immigration se frotte à une volonté du fédéral de les hausser. Malgré tout, on veut refléter des discussions positives et faire accroire à une progression.

Opportunité

Libéraux et conservateurs font face au même obstacle avec l’énergie pétrolière et les oléoducs en voulant courtiser l’Ouest sans effaroucher le Québec. La hargne du « ROC » pour le Québec ajoute également à leur souci en prévision des élections générales d’octobre prochain.

Si les bonnes intentions de Justin Trudeau ne se concrétisent pas ou si Andrew Scheer ne fait pas preuve d’engagement plus sérieux à l’égard du Québec, il y a lieu de croire que la conjoncture profitera au Bloc québécois, avec un NPD qui se cherche.

Cela explique probablement les sourires ragaillardis des bloquistes en point de presse.