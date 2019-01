Enfant, les fins de mois étaient aussi synonymes de fin de budget. Ma mère m’envoyait chez le boucher acheter quelques livres de steak haché avec lequel il fallait faire quelques miracles. Le steak haché, par son caractère flexible, devenait sauce à spaghetti, pâté chinois (qui était notre préféré) ou pain de viande.

Maman préparait aussi quelquefois un mélange de viande hachée, de quelques légumes et de fèves germées que l’on appelait « chinoiseries » et qui, je l’avoue, n’était pas merveilleux.

Toutefois, la fin de mois étant une réalité qui ne change pas, voici deux recettes de bœuf haché qui vous aideront à finir ce mois d’hiver en beauté.

Les recettes les plus intéressantes du bœuf haché sont souvent les légumes farcis. Cela incite les enfants à s’intéresser aux légumes et permet d’offrir un plat complet vite préparé, et souvent même fait à l’avance. Les délicieuses pommes de terre au four farcies de bœuf haché peuvent être servies avec un peu de crème fraîche citronnée ou avec une sauce à la tomate.

Pour farcir les courgettes, qui sont abordables en ce moment, un ajout de romarin et d’amandes concassées en fera un plat appétissant aux tendances méditerranéennes.

Bonne cuisine!

Pommes de terre au four farcies

N’hésitez pas à utiliser du poulet ou du porc haché si vous le préférez. Je sers 2 pommes de terre par personne, et s’il en reste, je les mets dans les boîtes à lunch avec du ketchup maison.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 55 min

Ingrédients

8 grosses pommes de terre

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon, pelé et très finement haché

1 branche de céleri, très finement hachée

450 g (1 lb) de bœuf haché

2 c. à s. de ciboulette hachée

1 c. à t. d’origan haché

1 c. à t. de sel d’ail

¼ c. à t. de poivre moulu

4 c. à s. de crème fraîche

1 c. à s. de zeste de citron râpé

Méthode

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Envelopper individuellement chaque pomme de terre de papier aluminium. Cuire au four 35 à 40 minutes. Pendant ce temps, dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et le céleri. Faire revenir à feu moyen 3 minutes. Ajouter la viande hachée et faire revenir 8 minutes, en défaisant les grains de viande à l’aide d’une spatule. Transférer le mélange de viande dans un grand bol. Ajouter la ciboulette, l’origan, le sel d’ail et le poivre. Mélanger. Retirer la plaque du four. Retirer les pommes de terre de leur papier aluminium. Couper le dessus des pommes de terre. À l’aide d’une cuillère, retirer un peu de chair des pommes de terre puis l’ajouter au mélange de viande. Farcir les pommes de terre de ce mélange. Déposer les pommes de terre farcies sur une plaque de cuisson et cuire au four 10 minutes. Dans un bol, mélanger la crème fraîche et le zeste de citron. Retirer la plaque du four. Garnir les pommes de terre de la crème citronnée et servir.

Courgettes farcies au bœuf haché

Colorées et appétissantes, ces courgettes sont un régal. L’ajout de raisins secs adoucit les épices.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 petit oignon, pelé et finement haché

1 gousse d’ail, finement hachée

450 g (1 lb) de bœuf haché

1 piment fort, très finement haché

250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf

2 c. à s. de petits raisins secs

2 c. à s. de chapelure

1 c. à t. de thym haché

1 c. à t. de romarin finement haché

½ c. à t. de cumin moulu

4 courgettes moyennes, coupées horizontalement

2 c. à s. d’amandes concassées

Sel

Méthode